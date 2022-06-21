Россельхозбанк удваивает количество отделений, ведущих продажу наличной валюты физическим лицам

Россельхозбанк увеличил количество отделений, в которых возможно приобрести наличную валюту до 160. По всей стране можно купить доллары США, евро и другую валюту. Минимальный объем покупки не ограничен, максимальный ежеквартальный порог установлен в размере эквивалента трех миллионов рублей на каждого клиента для покупки долларов и евро.

Продажа валюты банком осуществляется без предварительных заявок. Для того чтобы приобрести валюту, достаточно обратиться в любое отделение из списка на официальном сайте банка, при наличии валюты в кассе ее можно приобрести по актуальному курсу, установленному банком. Также информация о наличии валюты в кассах отделений предоставляется в колл-центре банка.

"Банк готов удовлетворять клиентский спрос на валюту. Мы видим интерес к приобретению наличной валюты, особенно в связи со значительным укреплением рубля и периодом отпусков. Чтобы обеспечить максимальный комфорт для наших розничных клиентов мы более чем в 2 раза увеличили количество отделений, в которых доступна покупка валюты", — отметил начальник управления коммуникаций Россельхозбанка Глеб Дворецкий.

Ранее Банк России смягчил временный порядок операций с наличной валютой и снял ограничения на продажу гражданам любой наличной иностранной валюты, за исключением долларов США и евро. При этом было обозначено, что действующие ограничения на продажу наличных долларов США и евро сохраняются — до 9 сентября 2022 года граждане могут купить только те доллары США и евро, которые поступили в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года. На балансе РСХБ находится достаточное количество долларов США и евро для обеспечения свободной продажи этой валюты, поэтому ее можно купить в отделениях банка. Помимо долларов США и евро, можно также приобрести швейцарский франк, китайский юань, турецкую лиру, британский фунт стерлингов, японскую иену и валюту ряда других иностранных государств.

Подробную информацию о банковских продуктах можно получить на официальном сайте РСХБ www.rshb.ru, в отделениях банка, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100.