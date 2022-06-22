Самарская область стала одним из лидеров рейтинга регионов SMART-2022

Ассоциация инновационных регионов России подготовила Рейтинг регионов SMART версии 2022 года - это результат первого ежегодного мониторинга ряда важнейших показателей развития субъектов РФ.

Лидерами рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Томская, Нижегородская области, Красноярский край, Новосибирская, Самарская и Тюменская области.

АИРР представила его на своем стенде в экспозоне Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ 2022).

В условиях нестабильной экономической ситуации данный аналитический продукт в максимально оперативном режиме дает представление главам субъектов РФ о сравнительном продвижении или отставании их регионов по ключевым траекториям развития. Рейтинг построен преимущественно на основе официальных статистических данных с целью уточнения необходимых антикризисных мер и принятия управленческих решений.

Эти показатели включают в себя научное лидерство регионов, их медиаактивность, антикризисную поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, технологическую инновационную политику (кадры, экосистему для хай-тек бизнеса), устойчивое развитие регионов. В общей сложности анализируются 14 показателей развития. Отдельно приводится справка по каждому региону-члену АИРР, наглядно показывающая региональным властям сильные и слабые стороны, а в будущем - динамику изменений по всем показателям.

За исключением столичных агломераций, это участники АИРР.

"Мы работаем в "Жигулевской долине" с 2014 года, за это время создали широкий ассортимент инновационной продукции на основе ультрадисперсного политетрафторэтилена. Мы используем различные меры поддержки, предлагаемые технопарком: участие в профильных выставках, получение патентов на изобретения, услуги промдизайна, помощь в разработке интернет-ресурса, консультации по оформлению заявок на получение грантов, продвижение продуктов и услуг через резидентство "Сколково". Мы благодарны минэкономразвития и технопарку "Жигулевская долина" за оказанную помощь в получении беспроцентного займа в размере более 18 млн руб. на возведение нашего производственного корпуса на территории "Жигулевская долина-2". Корпус находится в стадии строительства и готов на 60%. С поддержкой региона мы продолжаем уверенно развивать свой проект", - рассказал директор ООО "ПРОММЕТЕКС", резидент "Жигулевской долины" Ахнаф Гарифуллин,

