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Экономика и бизнес

Самарская область стала одним из лидеров рейтинга регионов SMART-2022

САМАРА. 22 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ассоциация инновационных регионов России подготовила Рейтинг регионов SMART версии 2022 года - это результат первого ежегодного мониторинга ряда важнейших показателей развития субъектов РФ.

Лидерами рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Томская, Нижегородская области, Красноярский край, Новосибирская, Самарская и Тюменская области.

АИРР представила его на своем стенде в экспозоне Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ 2022).

В условиях нестабильной экономической ситуации данный аналитический продукт в максимально оперативном режиме дает представление главам субъектов РФ о сравнительном продвижении или отставании их регионов по ключевым траекториям развития. Рейтинг построен преимущественно на основе официальных статистических данных с целью уточнения необходимых антикризисных мер и принятия управленческих решений.

Эти показатели включают в себя научное лидерство регионов, их медиаактивность, антикризисную поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, технологическую инновационную политику (кадры, экосистему для хай-тек бизнеса), устойчивое развитие регионов. В общей сложности анализируются 14 показателей развития. Отдельно приводится справка по каждому региону-члену АИРР, наглядно показывающая региональным властям сильные и слабые стороны, а в будущем - динамику изменений по всем показателям.

За исключением столичных агломераций, это участники АИРР.

"Мы работаем в "Жигулевской долине" с 2014 года, за это время создали широкий ассортимент инновационной продукции на основе ультрадисперсного политетрафторэтилена. Мы используем различные меры поддержки, предлагаемые технопарком: участие в профильных выставках, получение патентов на изобретения, услуги промдизайна, помощь в разработке интернет-ресурса, консультации по оформлению заявок на получение грантов, продвижение продуктов и услуг через резидентство "Сколково". Мы благодарны минэкономразвития и технопарку "Жигулевская долина" за оказанную помощь в получении беспроцентного займа в размере более 18 млн руб. на возведение нашего производственного корпуса на территории "Жигулевская долина-2". Корпус находится в стадии строительства и готов на 60%. С поддержкой региона мы продолжаем уверенно развивать свой проект", - рассказал директор ООО "ПРОММЕТЕКС", резидент "Жигулевской долины" Ахнаф Гарифуллин, 
 

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Последние комментарии

Сергей Колленников 29 апреля 2022 22:40 На Национальном киберполигоне прошла олимпиада по кибербезопасности среди вузов Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов

В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)

Alexander Sakharov 24 марта 2022 16:23 ПСБ: Курс доллара может опуститься к 95 рублям

Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?

Сергей Толстов 26 января 2022 16:56 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?

Альберт Харасов 26 января 2022 14:38 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.

W W 26 января 2022 10:05 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!

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