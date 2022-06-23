16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области грозы прогнозируются до выходных "ВолгаФест" пройдет с 23 по 28 августа Самарская школьница участвует в патриотическом проекте "Поезд памяти" На информирование о своих налоговых долгах подписалось более 23 тыс. граждан и организаций Автобус №41 в Самаре следует в объезд

Общество

"ВолгаФест" пройдет с 23 по 28 августа

САМАРА. 22 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 31
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Фестиваль набережных "ВолгаФест" в Самаре этим летом пройдет с 23 по 28 августа.

Тема фестиваля 2022 года — "Детство". Место проведения: 1-я очередь набережной.

"Мы посвящаем ВолгаФест 2022 самым смелым, самым добрым и самым находчивым героям — детям! Вместе с ними мы зададимся простыми вопросами, чтобы получить сложные ответы, мы вступим на путь расходящихся тропинок, чтобы сначала заблудиться, а после — обрести себя. Мы отыщем волшебство, спрятавшееся в самых тёмных уголках этого мира, а истории о наших приключениях расскажем волнам.

В этом году ВолгаФест пройдет на первой очереди набережной. Именно здесь целых 6 дней будут происходить чудеса, которые вернут взрослым детство, а дети увидят, какими на самом деле были мамы и папы, бабушки и дедушки до того, как забыли о том, что такое мечтать", — пишут организаторы.

В программе мероприятия спектакли и мастер-классы, концерты на пляже. "Рассказы детей и взрослых превратят самарский пляж в удивительную планету, где возможно любое чудо, но самое главное — мы вспомним, кто мы на самом деле. Прекрасные, чистые и превращающие окружающий мир в заповедник чудес", — обещают организаторы. 

 

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир безфамильный 05 мая 2022 17:32 Еще шестеро военнослужащих вернулись из плена в Самарскую область

А вот вопрос, эти пацаны - срочники?

Евгений Файвишевский 14 апреля 2022 00:59 Бумажные кассовые чеки: требовать или нет

проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки

Костин Михаил 07 апреля 2022 10:37 В Самарской области из-за паводка закрыты низководные мосты

Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...

Анна Шевчук 07 апреля 2022 06:53 В Самарской области из-за паводка закрыты низководные мосты

Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела

SM TV 18 марта 2022 14:07 Жители 5-й просеки не одобрили строительство новых высоток

Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !

Фото на сайте

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

Детский сад №283 отметил День России

Детский сад №283 отметил День России

В парке им. Ю. Гагарина прошел Сабантуй

В парке им. Ю. Гагарина прошел Сабантуй

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3