"ВолгаФест" пройдет с 23 по 28 августа

Фестиваль набережных "ВолгаФест" в Самаре этим летом пройдет с 23 по 28 августа.
Тема фестиваля 2022 года — "Детство". Место проведения: 1-я очередь набережной.
"Мы посвящаем ВолгаФест 2022 самым смелым, самым добрым и самым находчивым героям — детям! Вместе с ними мы зададимся простыми вопросами, чтобы получить сложные ответы, мы вступим на путь расходящихся тропинок, чтобы сначала заблудиться, а после — обрести себя. Мы отыщем волшебство, спрятавшееся в самых тёмных уголках этого мира, а истории о наших приключениях расскажем волнам.
В этом году ВолгаФест пройдет на первой очереди набережной. Именно здесь целых 6 дней будут происходить чудеса, которые вернут взрослым детство, а дети увидят, какими на самом деле были мамы и папы, бабушки и дедушки до того, как забыли о том, что такое мечтать", — пишут организаторы.
В программе мероприятия спектакли и мастер-классы, концерты на пляже. "Рассказы детей и взрослых превратят самарский пляж в удивительную планету, где возможно любое чудо, но самое главное — мы вспомним, кто мы на самом деле. Прекрасные, чистые и превращающие окружающий мир в заповедник чудес", — обещают организаторы.
Последние комментарии
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !