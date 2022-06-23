"ВолгаФест" пройдет с 23 по 28 августа

Фестиваль набережных "ВолгаФест" в Самаре этим летом пройдет с 23 по 28 августа.

Тема фестиваля 2022 года — "Детство". Место проведения: 1-я очередь набережной.

"Мы посвящаем ВолгаФест 2022 самым смелым, самым добрым и самым находчивым героям — детям! Вместе с ними мы зададимся простыми вопросами, чтобы получить сложные ответы, мы вступим на путь расходящихся тропинок, чтобы сначала заблудиться, а после — обрести себя. Мы отыщем волшебство, спрятавшееся в самых тёмных уголках этого мира, а истории о наших приключениях расскажем волнам.

В этом году ВолгаФест пройдет на первой очереди набережной. Именно здесь целых 6 дней будут происходить чудеса, которые вернут взрослым детство, а дети увидят, какими на самом деле были мамы и папы, бабушки и дедушки до того, как забыли о том, что такое мечтать", — пишут организаторы.

В программе мероприятия спектакли и мастер-классы, концерты на пляже. "Рассказы детей и взрослых превратят самарский пляж в удивительную планету, где возможно любое чудо, но самое главное — мы вспомним, кто мы на самом деле. Прекрасные, чистые и превращающие окружающий мир в заповедник чудес", — обещают организаторы.