РСХБ предоставит своим клиентам возможность оформления карт UnionPay без комиссии за выпуск

До 31 августа 2022 года новые и действующие клиенты Россельхозбанка могут бесплатно оформить карту платежной системы UnionPay в рамках тарифного плана "Ультра" при вложении денежных средств в инвестиционные продукты управляющей компании "РСХБ Управление Активами" или при передаче в доверительное управление активов от другого профучастника.
При этом сумма инвестирования или оценочная стоимость переводимых активов для клиентов-жителей Москвы и Московской области должна составлять не менее 4 млн рублей, для региональных инвесторов — от 3 млн рублей.
Подробные условия проведения акции можно узнать на сайте и в подразделениях банка.
"В последнее время мы отмечаем повышенный интерес к картам платежной системы UnionPay среди инвесторов. Теперь у них появилась возможность бесплатно получить карту UnionPay от РСХБ, став клиентами управляющей компании, — прокомментировал Константин Кирпичев, заместитель генерального директора по розничному бизнесу и маркетингу "РСХБ Управление Активами". — Наши специалисты оказывают как инвестиционную, так и информационную поддержку, а также экспертное сопровождение доверительного управления капиталом, что особенно востребовано в период волатильности и неопределенности на фондовых рынках".
Россельхозбанк работает с китайской платежной системой UnionPay International с 2015 года. Банк одним из первых выпустил кобейджинговую карту "Мир"-UnionPay, и с тех пор входит в число лидеров рынка РФ по выпуску таких карт.
UnionPay International (UPI) является дочерней компанией ChinaUnionPay и сосредоточена на росте и поддержке глобального бизнеса UnionPay за пределами Китая. UPI предоставляет возможность использовать карты для оплаты товаров, услуг и снятия наличности в 180 странах мира. Карты UnionPay эмитируются в более чем 70 странах.
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?