РСХБ предоставит своим клиентам возможность оформления карт UnionPay без комиссии за выпуск

До 31 августа 2022 года новые и действующие клиенты Россельхозбанка могут бесплатно оформить карту платежной системы UnionPay в рамках тарифного плана "Ультра" при вложении денежных средств в инвестиционные продукты управляющей компании "РСХБ Управление Активами" или при передаче в доверительное управление активов от другого профучастника.

При этом сумма инвестирования или оценочная стоимость переводимых активов для клиентов-жителей Москвы и Московской области должна составлять не менее 4 млн рублей, для региональных инвесторов — от 3 млн рублей.

Подробные условия проведения акции можно узнать на сайте и в подразделениях банка.

"В последнее время мы отмечаем повышенный интерес к картам платежной системы UnionPay среди инвесторов. Теперь у них появилась возможность бесплатно получить карту UnionPay от РСХБ, став клиентами управляющей компании, — прокомментировал Константин Кирпичев, заместитель генерального директора по розничному бизнесу и маркетингу "РСХБ Управление Активами". — Наши специалисты оказывают как инвестиционную, так и информационную поддержку, а также экспертное сопровождение доверительного управления капиталом, что особенно востребовано в период волатильности и неопределенности на фондовых рынках".

Россельхозбанк работает с китайской платежной системой UnionPay International с 2015 года. Банк одним из первых выпустил кобейджинговую карту "Мир"-UnionPay, и с тех пор входит в число лидеров рынка РФ по выпуску таких карт.

UnionPay International (UPI) является дочерней компанией ChinaUnionPay и сосредоточена на росте и поддержке глобального бизнеса UnionPay за пределами Китая. UPI предоставляет возможность использовать карты для оплаты товаров, услуг и снятия наличности в 180 странах мира. Карты UnionPay эмитируются в более чем 70 странах.