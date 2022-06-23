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Новикомбанк поддержит льготное кредитование предприятий Тамбовской области

САМАРА. 23 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Опорный банк Госкорпорации Ростех Новикомбанк и Фонд развития промышленности Тамбовской области заключили соглашение о сотрудничестве, которое направлено на расширение системы финансирования предприятий и развитие производства в регионе.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Партнерство Новикомбанка и Фонда развития промышленности Тамбовской области (Фонд) нацелено на реализацию в регионе госпрограммы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности". Фонд предоставляет предприятиям, подходящим под соответствующие критерии, гранты для компенсации процентов по кредитам. Приоритетными являются проекты по импортозамещению, цифровизации производства, диверсификации и повышению производительности труда.

Новикомбанк готов финансировать инвестпроекты предприятий, используя механизмы поддержки ФРП. Банк также окажет комплексное информационное сопровождение клиентов для оформления грантов от фонда.

В Тамбовской области Новикомбанк уже сотрудничает с такими крупными предприятиями, как АО "Корпорация "Росхимзащита", заводы "Октябрь" и "Революционный труд" (входят в концерн "Созвездие" холдинга "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех), а также с ПАО "Электроприбор" Концерна Радиоэлектронных технологий (КРЭТ) Госкорпорации Ростех.

Соглашение подписали управляющая офисом Новикомбанка в Воронеже Елена Карпович и директор Фонда развития промышленности Тамбовской области Иван Сафронов.

"Сотрудничая с региональными фондами, банк увеличивает количество доступных инструментов господдержки, что дает нашим клиентам возможность сокращать затраты на реализацию инвестиционных проектов. Нашим приоритетом является предоставление финансирования для инновационных разработок, а также участие в программах импортозамещения и диверсификации", — прокомментировала управляющая офисом Новикомбанка в Воронеже Елена Карпович.

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