Новикомбанк поддержит льготное кредитование предприятий Тамбовской области

Опорный банк Госкорпорации Ростех Новикомбанк и Фонд развития промышленности Тамбовской области заключили соглашение о сотрудничестве, которое направлено на расширение системы финансирования предприятий и развитие производства в регионе.
Партнерство Новикомбанка и Фонда развития промышленности Тамбовской области (Фонд) нацелено на реализацию в регионе госпрограммы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности". Фонд предоставляет предприятиям, подходящим под соответствующие критерии, гранты для компенсации процентов по кредитам. Приоритетными являются проекты по импортозамещению, цифровизации производства, диверсификации и повышению производительности труда.
Новикомбанк готов финансировать инвестпроекты предприятий, используя механизмы поддержки ФРП. Банк также окажет комплексное информационное сопровождение клиентов для оформления грантов от фонда.
В Тамбовской области Новикомбанк уже сотрудничает с такими крупными предприятиями, как АО "Корпорация "Росхимзащита", заводы "Октябрь" и "Революционный труд" (входят в концерн "Созвездие" холдинга "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех), а также с ПАО "Электроприбор" Концерна Радиоэлектронных технологий (КРЭТ) Госкорпорации Ростех.
Соглашение подписали управляющая офисом Новикомбанка в Воронеже Елена Карпович и директор Фонда развития промышленности Тамбовской области Иван Сафронов.
"Сотрудничая с региональными фондами, банк увеличивает количество доступных инструментов господдержки, что дает нашим клиентам возможность сокращать затраты на реализацию инвестиционных проектов. Нашим приоритетом является предоставление финансирования для инновационных разработок, а также участие в программах импортозамещения и диверсификации", — прокомментировала управляющая офисом Новикомбанка в Воронеже Елена Карпович.
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?