Подать заявку на догазификацию можно онлайн

В Самарской области полным ходом идет социальная газификация. Программа рассчитана на собственников домов, расположенных в газифицированных населенных пунктах региона, но пока не подключенных к сетям. Подвести "голубое топливо" до границ своего участка бесплатно может каждый житель страны и региона, "дотянуть" же газопровод до жилья без затрат государство поможет льготникам.
В актуальный план-график догазификации сегодня входит около 16 тысяч домовладений, более 10 тысяч соответствующих заявок от их владельцев уже поступило. Генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Самара" и ООО "Газпром газораспределение Самара" Михаил Смирнов рассказал, что компания сейчас активно строит новые газопроводы в городе Жигулевске и в Ставропольском районе. Однако работы по подключению ведутся на территории всего региона.
"Программа догазификации набирает обороты: строительство не останавливается ни на день, - отметил он на пресс-конференции. - Подать заявку можно, придя лично в любой из 39 абонентских пунктов компании "Газпром межрегионгаз Самара" или в местную, обслуживающую вашу территорию газовую службу. Также очно заявление примут в МФЦ, а по телефону - на номер 88001010004. Если есть доступ в интернет, то заявку в электронном виде легко подать через портал Госуслуги или на сайте Единого оператора газификации connectgas.ru".
Подведение газа до границ участка - бесплатное, внутри его границ - за счет потребителя, как и покупка и установка оборудования. Михаил Смирнов напомнил, что, согласно постановлению регионального правительства №811 от 27.10.2021 года, денежная компенсация на газификацию, в том числе на приобретение газового оборудования, размером до 145 тысяч рублей полагается целому ряду категорий граждан, в том числе:
- инвалидам и участникам Великой Отечественной войны;
- вдовам погибших фронтовиков;
- несовершеннолетним узникам концлагерей;
- блокадникам;
- труженикам тыла;
- семьям, имеющим детей-инвалидов;
- многодетным семьям, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет;
- инвалидам первой и второй группы;
- одиноким пенсионерам, чей размер пенсии не превышает величины прожиточного минимума в области, установленного на дату обращения в управление социальной защиты по месту жительства за назначением выплаты.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается