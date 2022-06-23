Подать заявку на догазификацию можно онлайн

В Самарской области полным ходом идет социальная газификация. Программа рассчитана на собственников домов, расположенных в газифицированных населенных пунктах региона, но пока не подключенных к сетям. Подвести "голубое топливо" до границ своего участка бесплатно может каждый житель страны и региона, "дотянуть" же газопровод до жилья без затрат государство поможет льготникам.

В актуальный план-график догазификации сегодня входит около 16 тысяч домовладений, более 10 тысяч соответствующих заявок от их владельцев уже поступило. Генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Самара" и ООО "Газпром газораспределение Самара" Михаил Смирнов рассказал, что компания сейчас активно строит новые газопроводы в городе Жигулевске и в Ставропольском районе. Однако работы по подключению ведутся на территории всего региона.

"Программа догазификации набирает обороты: строительство не останавливается ни на день, - отметил он на пресс-конференции. - Подать заявку можно, придя лично в любой из 39 абонентских пунктов компании "Газпром межрегионгаз Самара" или в местную, обслуживающую вашу территорию газовую службу. Также очно заявление примут в МФЦ, а по телефону - на номер 88001010004. Если есть доступ в интернет, то заявку в электронном виде легко подать через портал Госуслуги или на сайте Единого оператора газификации connectgas.ru".

Подведение газа до границ участка - бесплатное, внутри его границ - за счет потребителя, как и покупка и установка оборудования. Михаил Смирнов напомнил, что, согласно постановлению регионального правительства №811 от 27.10.2021 года, денежная компенсация на газификацию, в том числе на приобретение газового оборудования, размером до 145 тысяч рублей полагается целому ряду категорий граждан, в том числе: