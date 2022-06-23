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Законотворчество Власть и политика

Самарским киоскам могут продлить сроки льготной аренды

САМАРА. 23 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Владельцам нестационарных торговых объектов могут увеличить до семи лет сроки продления аренды без проведения торгов. С таким предложением выступили члены комитета по промышленности, предпринимательству, торговле, информационным технологиям и связи Самарской губернской думы. Законопроект находится на рассмотрении.

В настоящее время на территории региона договор на размещение нестационарного торгового объекта заключается сроком на пять лет. В марте этого года федеральное правительство установило особенности разрешительных режимов в сфере торговли, увеличив возможный срок продления аренды без проведения торгов до семи лет. Новые положения относятся к торговым точкам, у которых срок аренды истекает с 14 марта 2022 года по 31 декабря 2026 года.

Для реализации положений федерального постановления, а также в целях развития и улучшения условий ведения торговой деятельности на территории Самарской области и был разработан региональный законопроект, говорится в пояснительной записке.

Кроме того, депутаты учли, что договор аренды земельного участка для размещения соответствующего нестационарного торгового объекта мог быть заключен не до 1 марта 2015 года, как указано в действующей редакции закона, а до 1 января 2018 года. По этой причине большое количество предпринимателей региона по не зависящим от них причинам попали в дискриминационное положение по отношению к другим участникам рынка.

Для исправления положения депутаты предлагают распространить льготные условия продления договоров аренды на владельцев НТО, заключивших договор до 1 января 2018 года.

Гид потребителя

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