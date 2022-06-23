Самарским предпринимателям расскажут, как мотивировать сотрудников с помощью методологии спиральной динамики

23 июня региональный центр инноваций StartupSamara проведет бесплатный онлайн-семинар "Особенности мотивации сотрудников: рабочие инструменты для руководителей". Мероприятие направлено на знакомство участников с моделью повышения эффективности работы команды, которая помогает подбирать оптимальные инструменты для последовательного развития системы управления и корпоративной культуры организации.

Спиральная динамика для бизнеса — это методология, разработанная американским профессором и доктором психологии К. Грейвзом. Ее суть заключается в том, что любое развитие, будь то личность, семья, организация или государство, проходит последовательно по шести уровням. На каждом из них человек будет воспринимать информацию и действовать исходя из различающихся факторов, соответственно, и инструменты мотивации должны быть отличны. Данная методология помогает понимать причины конфликтов и разрешать их, предугадывать появление кризисов, а также более эффективно управлять развитием своей команды и организации.

За время семинара участники разберут особенности поведения людей на каждом из шести уровней спиральной динамики, научатся определять подходящую модель мотивации для сотрудников своей компании и увеличивать их вовлеченность в рабочие процессы. В качестве спикера мероприятия выступит Александра Красильникова — дипломированный практикующий психолог и коуч, организатор мастермайндов для экспертов и предпринимателей.

Семинар будет полезен собственникам бизнеса, руководителям проектов на стадии "MVP+" и/или "первые продажи", HR-специалистам, а также всем, кто работает с командой и имеет людей в подчинении. Для всех, кто присоединится к мероприятию онлайн в zoom-конференции, предусмотрен подарок — промокод на бесплатную консультацию со спикером, которая поможет выявить сильные стороны и точки роста для вашей компании.

Участие в мероприятии бесплатное, необходима регистрация по ссылке: e.startupsamara.ru/motivation.

Семинар организован региональным центром инноваций StartupSamara по заказу министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.