Самарским предпринимателям расскажут, как мотивировать сотрудников с помощью методологии спиральной динамики

23 июня региональный центр инноваций StartupSamara проведет бесплатный онлайн-семинар "Особенности мотивации сотрудников: рабочие инструменты для руководителей". Мероприятие направлено на знакомство участников с моделью повышения эффективности работы команды, которая помогает подбирать оптимальные инструменты для последовательного развития системы управления и корпоративной культуры организации.
Спиральная динамика для бизнеса — это методология, разработанная американским профессором и доктором психологии К. Грейвзом. Ее суть заключается в том, что любое развитие, будь то личность, семья, организация или государство, проходит последовательно по шести уровням. На каждом из них человек будет воспринимать информацию и действовать исходя из различающихся факторов, соответственно, и инструменты мотивации должны быть отличны. Данная методология помогает понимать причины конфликтов и разрешать их, предугадывать появление кризисов, а также более эффективно управлять развитием своей команды и организации.
За время семинара участники разберут особенности поведения людей на каждом из шести уровней спиральной динамики, научатся определять подходящую модель мотивации для сотрудников своей компании и увеличивать их вовлеченность в рабочие процессы. В качестве спикера мероприятия выступит Александра Красильникова — дипломированный практикующий психолог и коуч, организатор мастермайндов для экспертов и предпринимателей.
Семинар будет полезен собственникам бизнеса, руководителям проектов на стадии "MVP+" и/или "первые продажи", HR-специалистам, а также всем, кто работает с командой и имеет людей в подчинении. Для всех, кто присоединится к мероприятию онлайн в zoom-конференции, предусмотрен подарок — промокод на бесплатную консультацию со спикером, которая поможет выявить сильные стороны и точки роста для вашей компании.
Участие в мероприятии бесплатное, необходима регистрация по ссылке: e.startupsamara.ru/motivation.
Семинар организован региональным центром инноваций StartupSamara по заказу министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.
Последние комментарии
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?
Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.
А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!