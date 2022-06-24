Самарская область вошла в ТОП-10 регионов по качеству предоставления электронных госуслуг за 2021 год

Минэкономразвития России подвело итоги ежегодного мониторинга качества предоставления госуслуг в электронной форме в 2021 г. и сформировало рейтинг субъектов Российской Федерации.
В перечень региональных и муниципальных услуг, по которым проводился мониторинг, были включены наиболее востребованные социально значимые услуги для физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, опубликованные на Едином портале и на региональных порталах государственных и муниципальных услуг.
Наиболее востребованными услугами на едином портале госуслуг (gosuslugi.ru) традиционно являются "Запись на прием к врачу", "Запись на вакцинацию от COVID-19" и "Информирование зарегистрированных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов". Осенью прошлого года в числе популярных сервисов также было "Участие в переписи населения". Всего за 2021 г. жители Самарской области обращались к различным сервисам и услугам через единый портал госуслуг 10,3 млн раз. Это почти на 70% больше, чем в 2020 году.
В первую десятку регионов помимо Самарской области вошла Москва, Московская область, Тульская область, Санкт-Петербург, Ростовская область, Новосибирская область, Ставропольский край, Белгородская область и Пензенская область.
Мониторинг проводился по направлению оценки полноты сведений об услугах, оценки работоспособности интерфейса подачи запроса в электронной форме, а также анализа услуг на предмет соответствия требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 г. № 236 "О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг".
— Согласно Стратегии цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Самарской области, утвержденной губернатором Дмитрием Азаровым, до 95% всех госуслуг, включая региональные, будут доступны жителям региона дистанционно. Мы стремимся к тому, чтобы взаимодействие жителей региона с различными государственными структурами максимально осуществлялось в электронном виде — и подача документов, и отслеживание статуса оказания госуслуги, и консультации, — пояснил заместитель председателя Правительства Самарской области, руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.
Также Самарская область стабильно входит в ТОП-5 регионов России по доле населения, которая пользуется государственными и муниципальными услугами в электронном формате. Такое высокое место обусловлено активной работой по реализации программы "Цифровое государственное управление" национального проекта "Цифровая экономика".
Стоит отметить, что портал государственных и муниципальных услуг Самарской области, технологическим оператором которого является ГБУ СО "Цифровой регион", полностью соответствует целевым состояниям услуг, предоставляемых в электронной форме, что неоднократно подтверждалось уверенными 11 и 14 местами общероссийского рейтинга регионов по качеству предоставления электронных госуслуг в 2019 и 2020 годах.
На региональном портале госуслуг реализовано свыше 200 интерактивных форм подачи заявлений государственных и муниципальных услуг. Средняя посещаемость составляет свыше 1000 посетителей в сутки.
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