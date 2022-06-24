Самарский драмтеатр возглавил директор оперного

Директором Самарского академического театра драмы имени М.Горького назначен Сергей Филиппов, с 20019 г. возглавляющий Самарский академический театр оперы и балета, а до того руководивший региональным минкультом. Соответствующее сообщение опубликовано областным министерством культуры.

"Его лидерские качества, профессиональные навыки, знание специфики работы государственных учреждений культуры и его опыт работы на посту директора Самарского академического театра оперы и балета им. Шостаковича позволят стабилизировать ситуацию и задать правильные векторы дальнейшего развития театра", - отмечается в пресс-релизе.

Также указывается, что Сергей Филиппов тесно общался и обсуждал вопросы развития театра с его художественными руководителями Вячеславом Гвоздковым и Валерием Гришко, а также ценит и понимает традиции, которые были заложены руководством театра прошлых лет.

"Мы все знаем, каких высоких результатов достигла команда театра оперы и балета во главе с Сергеем Васильевичем, - комментирует министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш. - В прошлом году театр выиграл первую в своей истории "Золотую Маску", стал лауреатом сразу в трех номинациях VI Национальной оперной премии "Онегин". Более 15 новых постановок почти за три года работы, гастроли театра в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России, возобновление практики выездных мероприятий в города и села Самарской области - театр под руководством Сергея Васильевича Филиппова показывает стабильную работу. И, конечно, важным событием стало присвоение театру имени Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Уверена, что на посту директора театра драмы Сергей Васильевич будет так же эффективен. С таким сильным менеджером театр драмы выйдет на новый уровень. Я хочу пожелать Сергею Васильевичу и коллективу академического театра драмы имени М.Горького успехов и полных залов".

На вопрос, будет ли Сергей Филлипов совмещать две должности или в оперном театре будет новый руководитель, в минкульте пояснили: "Исполняющим обязанности директора театра оперы и балета назначен Алексей Вячеславович Орлов, заместитель генерального директора по экономике и финансам".

Напомним, предыдущий директор драмтеатра - Вячеслав Торчинский - проработал меньше трех месяцев.