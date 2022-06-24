В Самаре начался суд по делу о гибели студента от удара током в колледже

В пятницу, 24 июня, в суде Октябрьского района Самары начался процесс по делу о трагедии в колледже им. Ляпиной. В апреле 2021 г. в учебном учреждении от удара током умер студент.

Как рассказывают близкие, Илья учился на медицинского техника. В вузе он иногда паял коронки для зубов. По словам родных, с электрощитом в вузе могло быть что-то не так: иногда он отключался, и нужно было включать его вручную. Поэтому, по одной из версий, щиток был открыт.

Как считают родные, в день трагедии Илья снова что-то паял в колледже и уронил деталь. Он полез искать ее, коснулся виском щитка и получил смертельный удар током. Сначала следователи возбудили уголовное дело по статье "Халатность", потом обвинение переквалифицировали на "Причинение смерти по неосторожности вследствие выполнения лицом своих профессиональных обязанностей". В трагедии обвинили электрика вуза Игоря Родионова.

Вот только близкие погибшего молодого человека не были согласны с ходом следствия. По мнению мамы умершего молодого человека, привлечь к ответственности нужно было бы представителей руководства колледжа. Якобы это руководство должно было лично отвечать за исправность оборудования и за безопасность в учебном учреждении. Уголовное дело все же дошло до суда. Но продолжится ли разбирательство, пока не ясно. Адвокат электрика Игоря Родионова заявил, что обвинительное заключение составлено с нарушениями. Он потребовал вернуть дело в прокуратуру.

"Одно из нарушений заключается в том, что Родионов не имел права работать с оборудованием в 1000 вольт. Один из приобщенных к делу документов, который свидетельствует о том, что он имеет этот доступ, вообще не содержит его подписи", - рассказал суду адвокат Родионова.

Юрист настаивает, что следователи должны были проверить, проходил ли Родионов нужное обучение. Представители потерпевших сообщили, что оставят этот вопрос на усмотрение суда. А вот гособвинитель не смогла определиться.

"Я прошу дать время для изучения ходатайства и согласования позиции с прокурором", - сообщила представитель ведомства.

В результате заседание перенесли на 7 июля.