В Самаре начался суд по делу о гибели студента от удара током в колледже

В пятницу, 24 июня, в суде Октябрьского района Самары начался процесс по делу о трагедии в колледже им. Ляпиной. В апреле 2021 г. в учебном учреждении от удара током умер студент.
Как рассказывают близкие, Илья учился на медицинского техника. В вузе он иногда паял коронки для зубов. По словам родных, с электрощитом в вузе могло быть что-то не так: иногда он отключался, и нужно было включать его вручную. Поэтому, по одной из версий, щиток был открыт.
Как считают родные, в день трагедии Илья снова что-то паял в колледже и уронил деталь. Он полез искать ее, коснулся виском щитка и получил смертельный удар током. Сначала следователи возбудили уголовное дело по статье "Халатность", потом обвинение переквалифицировали на "Причинение смерти по неосторожности вследствие выполнения лицом своих профессиональных обязанностей". В трагедии обвинили электрика вуза Игоря Родионова.
Вот только близкие погибшего молодого человека не были согласны с ходом следствия. По мнению мамы умершего молодого человека, привлечь к ответственности нужно было бы представителей руководства колледжа. Якобы это руководство должно было лично отвечать за исправность оборудования и за безопасность в учебном учреждении. Уголовное дело все же дошло до суда. Но продолжится ли разбирательство, пока не ясно. Адвокат электрика Игоря Родионова заявил, что обвинительное заключение составлено с нарушениями. Он потребовал вернуть дело в прокуратуру.
"Одно из нарушений заключается в том, что Родионов не имел права работать с оборудованием в 1000 вольт. Один из приобщенных к делу документов, который свидетельствует о том, что он имеет этот доступ, вообще не содержит его подписи", - рассказал суду адвокат Родионова.
Юрист настаивает, что следователи должны были проверить, проходил ли Родионов нужное обучение. Представители потерпевших сообщили, что оставят этот вопрос на усмотрение суда. А вот гособвинитель не смогла определиться.
"Я прошу дать время для изучения ходатайства и согласования позиции с прокурором", - сообщила представитель ведомства.
В результате заседание перенесли на 7 июля.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.