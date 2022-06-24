Руководство "Т Плюс" оценило дипломные работы выпускников СамГТУ

На теплоэнергетическом факультете Самарского государственного технического университета (СамГТУ) прошла первая защита дипломных работ выпускников. Экзаменационную комиссию возглавил директор Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Александр Гришатов. Также в ее состав вошли главный инженер энергокомпании Андрей Филиппов и технический директор — главный инженер Самарской ГРЭС Виктор Яшин.
Дипломные работы защитили 8 выпускников кафедры "Тепловые электрические станции". Ребята представили проекты по реконструкции и дальнейшему развитию Самарской ТЭЦ, ТЭЦ ВАЗа и Новокуйбышевской ТЭЦ-1, а также таких теплоисточников, как котельная г. Когалым и ТЭС Новокуйбышевского НПЗ.
"Хотелось бы отметить высокий уровень подготовки выпускников. Практически все представленные дипломные работы получили оценку "отлично". Надеюсь, что многие из этих ребят продолжат освоение профессии на производственных предприятиях нашей компании", — поделился директор Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Александр Гришатов.
Напомним, что компания "Т Плюс" давно и плодотворно взаимодействует с профильным факультетом Политеха, помогая абитуриентам и выпускникам определиться с местом работы. Руководители и технические специалисты энергокомпании традиционно входят в экзаменационную комиссию СамГТУ, а в 6 корпусе университета работает специализированная аудитория "Т Плюс", где периодически проводятся тематические лекции и мастер-классы для студентов.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается