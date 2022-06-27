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В воскресенье, 26 июня, в 21:40, в Сызрани восстановили водоснабжение после утечки на трубопроводе на ул. Волочаевской, 1. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.