152 дома остались без холодной воды в Сызрани из-за утечки на трубопроводе

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В воскресенье, 26 июня, в 6:50, произошла утечка на трубопроводе холодного водоснабжения ООО "Сызраньводоканал" на ул. Волочаевской, 1 в Сызрани. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.