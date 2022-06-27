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Общество

Без "Колы", но со льдом: в Самаре открылись рестораны "Вкусно — и точка"

САМАРА. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Журналист "Волга Ньюс" проверил новый фастфуд и новые цены оператора бывших быстропитов McDonald’s.

Фото: автора

Если честно, я ожидала на открытии нового "Мака", простите, ресторанов "Вкусно — и точка", в Самаре какого-то столпотворения. Наверное, в глазах была картинка с фото из 1990-го: длинная очередь за быстрой едой в первый в Москве "Макдональдс". Я даже как будто предвкушала разговоры про заграничные джинсы или "где достать колбасу", когда подходила к ТЦ "Аврора".

Но прибыв к 10 часам утра — к открытию, я не видела никакой длинной очереди, заканчивающейся где-то через пару кварталов. Можно даже сказать, что не было вообще никакой очереди.

Над дверью в бывший "Мак" — шарики цветов нового ресторана: белые, оранжевые и зеленые. Стеклянные двери распахивают молодые симпатичные девчонки в белых рубашках и мужчина (возможно, администратор) с именем Артем на бейдже.

Сотрудники перерезают красную ленточку, кто-то из их коллег снимает действо на телефон. Человек пять прибывших посетителей хлопают в ладоши. Все...

Решаю все-таки оценить меню. Стыдно признать, но я люблю фастфуд. Обычно я не говорю об этом в приличном обществе. Вот, например, моя подруга Наташа утро начинает с тренировок в спортзале с персональным тренером, потом рассказывает приятелям про рецепты правильной еды и непременно спрашивает, не поправилась ли она. Наташа говорит, что надо любить свое тело и не засорять его вредной едой. Я, конечно, согласна с Наташей. Но иногда, знаете ли, любовь к усилителям вкуса оказывается сильнее.

Итак, открываю новое меню на терминале во "Вкусно — и точка". Что-то сразу бросается в глаза. Ах, да. Вместо бутылки "Колы" теперь предлагается стакан безымянного лимонада с кубиками льда. Других особых изменений я не замечаю. Прошу  одну из сотрудниц помочь мне разобраться в меню и честно признаюсь, что работаю журналистом.

"У нас нет сильных изменений в меню. Да, некоторые продукты сейчас отсутствуют, но непременно появятся в самое ближайшее время", — улыбается девушка.

Замечаю, впрочем, одно новшество — цены кажутся в целом выше. Например, раньше я брала "Наггетс Бокс" меньше, чем за 100 рублей. А теперь его нет в меню, но есть "Снэк Бокс с крыльями" за 199 рублей.

Еще одно изменение — на стаканчике кофе, который мне выдают на кассе, нет никаких этикеток и надписей. На упаковке "Цезарь Ролл" — тоже скромная пустота. Зато на столиках появились зелено-оранжевые наклейки со словами: "Что-то меняется, стабильная работа остается" и обещание зарплаты в 40 тысяч рублей.

Потягиваю кофе — вполне себе обычный на вкус. Еда — как и прежде. Даже не знаю, чего я ждала, но какого-то чуда не произошло. Тем временем за соседними столиками появляются редкие посетители. Впрочем, и через час ажиотажа в заведении нет. Есть вай-фай и можно спокойно поработать. Детские игрушки сюда не завезли и ясности по этому вопросу добиться не удалось.

Пишу нескольким друзьям, что пошла на завтрак в "Мак". Кто-то после моих слов вспоминает, что сегодня открытие и думает не присоединиться ли. Кто-то просит завезти кофе с чизбургером на обед.

Думаю, можно сказать, что открытие "Вкусно — и точка" прошло в Самаре без какого-то ажиотажа, для многих — осталось незамеченным. Но, как минимум, "Мака" любителям фастфуда явно не будет не хватать.

Гид потребителя

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