В Самаре прошел вебинар об управлении продажами для предпринимателей

16 июня прошел образовательный онлайн-семинар "Управление продажами: о чем важно помнить сейчас?". Мероприятие было организовано региональным центром инвестиций StartupSamara при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

В качестве спикера выступила Кристина Самсонова, эксперт по созданию систем управления, продаж и HR с 10-летним опытом работы в топ-менеджменте компаний таких сфер, как авто, девелопмент, мебель, нефтегазовая промышленность, DIY. Участники обсудили основные задачи, которые стоят перед отделом продаж, а также инструменты, помогающие оперативно перестроить процессы работы команды, чтобы прогнозировать и увеличивать доход даже в кризисный период.

По мнению Кристины, в наше достаточно непростое время, когда приходится принимать много быстрых решений, многие компании двигаются хаотично и забывают о постановке целей. В нынешних условиях, отмечает спикер, фокус действительно должен сместиться с долгосрочного на краткосрочное планирование, однако без определения стратегии развития компании двигаться нельзя. "То, что мы сейчас называем нестабильностью, для кого-то является возможностью роста. Нынешняя ситуация — это отличный шанс для того, чтобы вырасти и развиваться", — поделилась Кристина.

Участникам обозначили основные векторы масштабирования бизнеса: увеличение клиентопотока, разработка и вывод на рынок новых продуктов, создание филиальной сети, развитие существующих и проработка новых каналов продаж, упаковка франшизы. Каждый из представленных вариантов включает в себя продажи. Именно поэтому выстраивание работы и структуризация sales-отдела является ключевой задачей для всех, кто хочет сохранить и приумножить свой доход в нынешних условиях.

Отдельным важным блоком вебинара стало обсуждение управления командой. Участники выяснили, что сам процесс управления в кризисный период ничем не отличается от повседневного, так как инструменты остаются теми же самыми. Единственное, что должно измениться, — фокус.

Спикер предложила участникам обратить особое внимание на регулярный менеджмент — модель динамичного управления командой, основанную на регулярном взаимодействии и построении системы отлаженных коммуникаций. Ее суть заключается в короткошаговом планировании задач и правильной расстановке приоритетов. Такая модель управления отлично подходит в ситуации, когда долгосрочное планирование невозможно.

Кристина предлагает проводить ежедневные 15-минутные брифинги, где каждый из членов команды в течение 2-3 минут рассказывает свой план на день, а вы, как руководитель, смотрите, насколько эти действия соответствуют решению вашей глобальной цели, и вносите коррективы. Если вы видите, что команда потерялась в текучке, необходимо не забывать вытаскивать ее оттуда и обозначать хотя бы одну важную задачу на день, приближенную к стратегии развития компании.

Также в рамках встречи обсудили продуктовую воронку, поиск клиентов и элементы систематизации компании. Полную запись семинара "Управление продажами: о чем важно помнить сейчас?" можно посмотреть на официальной странице StartupSamara Вконтакте.

Семинар организован региональным центром инноваций StartupSamara по заказу министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.