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Экономика и бизнес

В Самаре прошел вебинар об управлении продажами для предпринимателей

САМАРА. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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16 июня прошел образовательный онлайн-семинар "Управление продажами: о чем важно помнить сейчас?". Мероприятие было организовано региональным центром инвестиций StartupSamara при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

В качестве спикера выступила Кристина Самсонова, эксперт по созданию систем управления, продаж и HR с 10-летним опытом работы в топ-менеджменте компаний таких сфер, как авто, девелопмент, мебель, нефтегазовая промышленность, DIY. Участники обсудили основные задачи, которые стоят перед отделом продаж, а также инструменты, помогающие оперативно перестроить процессы работы команды, чтобы прогнозировать и увеличивать доход даже в кризисный период.

По мнению Кристины, в наше достаточно непростое время, когда приходится принимать много быстрых решений, многие компании двигаются хаотично и забывают о постановке целей. В нынешних условиях, отмечает спикер, фокус действительно должен сместиться с долгосрочного на краткосрочное планирование, однако без определения стратегии развития компании двигаться нельзя. "То, что мы сейчас называем нестабильностью, для кого-то является возможностью роста. Нынешняя ситуация — это отличный шанс для того, чтобы вырасти и развиваться", — поделилась Кристина.

Участникам обозначили основные векторы масштабирования бизнеса: увеличение клиентопотока, разработка и вывод на рынок новых продуктов, создание филиальной сети, развитие существующих и проработка новых каналов продаж, упаковка франшизы. Каждый из представленных вариантов включает в себя продажи. Именно поэтому выстраивание работы и структуризация sales-отдела является ключевой задачей для всех, кто хочет сохранить и приумножить свой доход в нынешних условиях.

Отдельным важным блоком вебинара стало обсуждение управления командой. Участники выяснили, что сам процесс управления в кризисный период ничем не отличается от повседневного, так как инструменты остаются теми же самыми. Единственное, что должно измениться, — фокус.

Спикер предложила участникам обратить особое внимание на регулярный менеджмент — модель динамичного управления командой, основанную на регулярном взаимодействии и построении системы отлаженных коммуникаций. Ее суть заключается в короткошаговом планировании задач и правильной расстановке приоритетов. Такая модель управления отлично подходит в ситуации, когда долгосрочное планирование невозможно.

Кристина предлагает проводить ежедневные 15-минутные брифинги, где каждый из членов команды в течение 2-3 минут рассказывает свой план на день, а вы, как руководитель, смотрите, насколько эти действия соответствуют решению вашей глобальной цели, и вносите коррективы. Если вы видите, что команда потерялась в текучке, необходимо не забывать вытаскивать ее оттуда и обозначать хотя бы одну важную задачу на день, приближенную к стратегии развития компании.

Также в рамках встречи обсудили продуктовую воронку, поиск клиентов и элементы систематизации компании. Полную запись семинара "Управление продажами: о чем важно помнить сейчас?" можно посмотреть на официальной странице StartupSamara Вконтакте.

Семинар организован региональным центром инноваций StartupSamara по заказу министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

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Последние комментарии

Сергей Колленников 29 апреля 2022 22:40 На Национальном киберполигоне прошла олимпиада по кибербезопасности среди вузов Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов

В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)

Alexander Sakharov 24 марта 2022 16:23 ПСБ: Курс доллара может опуститься к 95 рублям

Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?

Сергей Толстов 26 января 2022 16:56 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?

Альберт Харасов 26 января 2022 14:38 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.

W W 26 января 2022 10:05 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!

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