На агрегаторе путешествий от РСХБ Свое За городом появились инклюзивные туры

На разработанном Россельхозбанком специально для агротуров агрегаторе путешествий Свое За городом теперь можно забронировать инклюзивные туры на фермы. Первой площадкой для отдыха, доступного всем, стало хозяйство в Московской области, до конца года на платформе РСХБ появятся еще 5 инклюзивных агротуров.
Пилотный тур состоялся в мае 2022 года. В него отправились воспитанники АНО "Детский реабилитационный центр "Вдохновение", который помогает детям и взрослым с особенностями в развитии, воспитанникам детских домов, а также приемным семьям и семьям с эмоциональным выгоранием. Встречала гостей ферма "ЗооОлени", расположенная в Рузском районе Московской области. Это уникальное хозяйство, аналогов которому в России нет.
Оленья ферма "ЗооОлени" создана для того, чтобы дать возможность наблюдать животных в среде обитания, максимально приближенной к естественной. На ней содержатся Северные и Пятнистые олени, Маралы, Черные европейские лани, белки, карликовые барашки, Красный баран, козы разных пород, дикобраз, заяц, кролики и другие животные. Во время экскурсии гости могут погладить и покормить обитателей фермы.
"Число людей с инвалидностью различных групп в России превышает 11 миллионов. При этом компаний, которые предлагали бы организованные туры инклюзивной направленности, совсем мало. Тогда как доступность путешествий имеет огромное значение для людей с ограниченными возможностями здоровья. Платформа Свое За городом помогает объединить самые разные категории путешественников и фермеров, которые предлагают интереснейшие агротуры. Мы осознаем социальную значимость и важность проектов в области инклюзивного туризма и тщательно подбираем партнеров и их туры, чтобы оказать максимально эффективную помощь туристам с ограниченными возможностями здоровья", — подчеркивает Елена Батурова, руководитель Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка.
Инклюзивный туризм предусматривает обеспечение туробъекта инфраструктурой, которая позволяет людям с особыми потребностями в доступности, включая мобильную, визуальную, слуховую и когнитивную составляющие комфортно чувствовать себя на площадке. В организации таких безбарьерных туров очень важна не только обеспеченность объекта специальным оборудованием, но и уровень подготовки персонала, а также наличие специальных турпрограмм. При этом объекты инклюзивного туризма удобны также и для путешественников с детьми, а также представителей старшего возраста, однако узко не специализируются, их задача — создать безбарьерную среду для всех.
В будущем на платформе Свое За городом запланировано масштабирование проекта по организации инклюзивных туров на всей территории страны. До конца 2022 года ожидается организация еще 5 туров на различные фермы. Помимо общения с животными предполагается расширить набор активностей в рамках путешествий за счет проведения мастер-классов, лекций и др. Следующими участников инклюзивных туров встретят Калужская область и ферма Богимово.
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?