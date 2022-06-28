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Россельхозбанк оценил ситуацию импортозамещения в селекции и генетике

САМАРА. 28 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По мнению экспертов Россельхозбанка, у России есть возможности для ускоренного и качественного перехода на отечественные семена, племенной материал, корма и медицинские препараты для животных. Сам банк только за 2021 год направил на реализацию проектов в селекции и генетике около 20 млрд рублей.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

За 7 лет политики активного импортозамещения Россия достигла успеха в обеспечении собственной продовольственной безопасности. Подавляющее большинство товаров для конечного потребителя — российского производства. Так, по сравнению с 2013 годом самообеспеченность рыбой и рыбной продукцией выросла с 76% до 150%, в сырах и сырных продуктах — с 51% до 76%, в говядине — с 49% до 84%. Россия перешла с импорта ряда категорий на их экспорт.

"Россия целиком обеспечивает внутренний рынок зерном, мясом, рыбой, сахаром, растительным маслом и другими основными видами продовольствия. Высока доля отечественной молочной продукции (84%), овощей и бахчевых (87%). Импорт больше не имеет стратегического значения и служит для диверсификации предложения, для поставки тех продуктов, которые в России не производятся из-за климата, например, тропические фрукты, чай, кофе. Поэтому можно констатировать, что российский потребитель надёжно обеспечен отечественной продукцией", — считает руководитель Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка Андрей Дальнов.

Теперь, по мнению РСХБ, предстоит выполнить ещё одну задачу для окончательного закрепления продовольственного суверенитета России. Речь идёт об импортозамещении в птицеводстве, инкубационных яйцах, племенном материале (особенно в КРС и свиноводстве), семенах, вакцинах, антибактериальных препаратах для животных, кормовых добавках, комплектующих для теплиц, пищевом машиностроении.

"Россия эти вызовы хорошо осознаёт и уже реализует ряд подпрограмм, в том числе по развитию селекции и семеноводства в картофеле, сахарной свёкле, выводит отечественную конкурентоспособную породу мясных кур, развивает виноградарство. Сложившиеся внешние обстоятельства ускорят реализацию этих подпрограмм и импортозамещение в селекции и генетике в целом", — говорит Андрей Дальнов.

Успехи уже есть: так, по яровым и зернобобовым культурам доля семян отечественной селекции составляет 73%.

Россельхозбанк, как опорный банк отрасли, содействует развитию отечественной генетики и селекции. Кредитный портфель РСХБ, направленный на развитие репродукторов, селекционно-генетических центров, предприятий Российской сельскохозяйственной академии, составляет 64,9 млрд рублей. В 2021 году РСХБ выдал на эти цели 19,7 млрд рублей, с начала 2022 года — 1,3 млрд рублей.

В частности, в Тюменской области Россельхозбанк и ГК "Дамате" с 2020 года реализуют проекты по строительству крупнейшего в России племенного репродуктора индейки и крупнейшей в мире племенной овцеводческой фермы. В 2020 году в Калининградской области при поддержке РСХБ был открыт селекционно-генетический центр в молочном скотоводстве, соответствующий высоким международным стандартам и созданный совместно с немецкими компаниями.

С 2020 года РСХБ развивает экосистему Своё Фермерство, где среди прочих товаров аграрии могут приобрести и семена от отечественных производителей. Там же работает и сервис интеллектуального подбора семян, который позволяет подбирать семена исходя из индивидуальных параметров (регион возделывания, культура и направление использования) и повышать производительность полей.

Осенью 2021 года РСХБ вручил отечественной агротех-компании специальный приз Agro Revolution за достижения в области геномной селекции на церемонии AgroCode Awards.

Гид потребителя

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