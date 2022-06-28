Экс-глава Ставропольского района избежал уголовного преследования за халатность при закупках квартир для сирот

Вступило в силу постановление Ставропольского районного суда от 20 мая о прекращении уголовного дела в отношении бывшего главы района Валерия Анисимова из-за истечения сроков давности. Об этом сообщили в суде.
Его обвиняли в трех фактах халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Анисимов занимал должность главы Ставропольского района с 13 апреля 2016 г. до 26 июля 2018 года. По версии следствия, 14 июня 2016 г. он заключил с ООО "Базис-С.А." муниципальный контракт на приобретение 13 квартир в с. Подстепки для предоставления детям-сиротам.
При этом Анисимов недобросовестно отнесся к своим обязанностям. Он не провел экспертизу приобретаемого жилья и подписал акт приема-передачи. При получении квартир их обследовали не специалисты и не в полном объеме. В итоге подрядчик получил более 14,6 млн рублей. Как выяснилось позже, жилье было построено с многочисленными нарушениями.
Второй эпизод халатности касается событий 2017 года. 18 июля Анисимов подписал новый контракт с "Базис-С.А.". На этот раз муниципалитет приобретал 11 квартир в Подстепках для сирот. По мнению следователей, проверяли и осматривали жилье так же недобросовестно, как и в первый раз. По этому договору подрядчик получил более 12,2 млн руб. за непригодные квартиры.
Третий эпизод халатности произошел примерно в то же время. По данным правоохранителей, районная администрация через тот же "Базис-С.А." закупила 20 квартир для переселения из аварийного жилья. Без надлежащих проверок и экспертиз помещения приняли в августе 2017 года. "Базис-С.А." получил более 28,5 млн рублей. В итоге и в этом жилье нашли потом многочисленные нарушения.
В суде Анисимов и его защитник просили прекратить производство по уголовному делу в связи с истечением сроков давности. Гособвинитель не возражал. Против была только одна из потерпевших. В итоге 20 мая уголовное дело прекратили. 31 мая это постановление вступило в законную силу.
25 июля 2018 г. Валерий Анисимов ушел со своего поста после критики региональных властей.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.