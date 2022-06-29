Самарская компания выходит на международный рынок с собственной инновационной разработкой

В феврале в разгар антироссийских действий и введения санкций в Самарской области стартовало новое инновационное производство. Екатерина Кравчук и Кирилл Ануфриев начали выпуск отечественных функциональных напитков.

Губернатор Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что сложившиеся экономические условия открывают перед местными производителями новые возможности. "Складывающаяся ситуация — это не только вызов, но и возможности. Сегодня стоят задачи по импортозамещению", — подчеркнул глава региона на одной из встреч с представителями бизнеса.

Термин "функциональные напитки" пока не очень знаком массовому потребителю, но в ближайшее время он будет на слуху у всех. Это жидкий функциональный пищевой продукт на основе воды, содержащий функциональные пищевые ингредиенты (витамины, микро- и макроэлементы, растительные экстракты и прочее), которые при систематическом употреблении повышают выносливость, укрепляют иммунитет и состояние сердечно-сосудистой системы, улучшают обмен веществ и оказывают позитивное влияние на общее самочувствие и настроение человека.

"Это наш вклад в импортозамещение. Наша продукция заменяет импортный продукт, который представлен на рынке. Мы полностью российский бренд, собственное производство", — рассказал исполнительный директор компании Кирилл Ануфриев.

"ФУД-Инновация" — это семейный бизнес и предприниматели подошли к созданию своей версии функциональных напитков ответственно и творчески. Разработали рецептуры, закупили оборудование, привлекли технологов и нутрициологов из разных городов страны, создали бренд. В результате совместных усилий родился проект "TUNNER". Особое внимание уделено выбору натуральных компонентов и максимальному сохранению их природных качеств. Всего разработано четыре категории продукции со своими персональными свойствами — ENERGY, SPORT, BEAUTY BALANCE, PARTY.

"У нас очень много интересантов из России, а также из дружественных стран. Уже заключаются контракты и отгружаются поставки. Поэтому текущую ситуацию у себя в компании мы рассматриваем как шанс для российского производителя. Мы тесно сотрудничаем с государственными органами и активно пользуемся всеми мерами поддержки. Для нашей компании это важно", — подчеркнула Екатерина Кравчук.

Интерес к продукции уже проявляют не только российские, но и зарубежные потребители. При поддержке регионального Центра поддержки экспорта руководители инновационного бизнес-проекта приняли участие в нескольких выставках, после которых получили массу положительных отзывов, наград и новых контактов. Компания уже отгружает товар в российские регионы, а также в страны СНГ. Выразили желание отведать инновационный продукт в Казахстане, проявляют интерес Арабские Эмираты (ОАЭ). Российский потребитель уже может познакомиться с напитками на маркетплейсах.

Сейчас основатели компании в составе делегации Самарской области находятся в Республике Беларусь. В рамках визита проходят деловые переговоры и подписание партнерских соглашений.