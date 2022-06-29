29 июня в Тульской области состоялось открытие X международного молодежного промышленного Форума "Инженеры будущего". Опорный банк Госкорпорации Ростех Новикомбанк традиционно выступает партнером мероприятия и принимает активное участие в деловой программе.
Молодежный форум "Инженеры будущего" — площадка для обмена опытом и компетенциями между экспертами, руководителями структурных подразделений промышленных компаний, молодыми специалистами и студентами вузов. Мероприятие проводится Союзом машиностроителей России, Ассоциацией "Лига содействия оборонным предприятиям" при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, Правительства Тульской области и Госкорпорации Ростех.
В этом году в рамках образовательной программы участники мероприятия ознакомятся с новейшими промышленными разработками и технологиями отечественного машиностроения. В ходе круглых столов, посвященных темам диверсификации и развития машиностроительного комплекса страны, представители Новикомбанка расскажут участникам о программах финансовой поддержки промышленности с использованием целевых государственных средств и современных банковских инструментов.
"Новикомбанк и СоюзМаш России уделяют особое внимание системному профессиональному развитию молодых специалистов, ведь их талант и энтузиазм — обязательное условие для роста машиностроительной отрасли и экономики страны. Мы надеемся, что знания, полученные от экспертов банка в рамках форума, помогут юным инженерам расширить круг своих компетенций", — говорит Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.
Новикомбанк более десяти лет является членом Союза машиностроителей России и уже пять лет курирует Воронежское региональное отделение этой организации.
В этом году форум "Инженеры будущего" посетят инженеры-конструкторы, инженеры-технологи, слесари-сборщики, начальники конструкторских бюро и сборочных цехов АО "ВЦКБ "Полюс", ПАО "ВАСО" и АО "Концерн "Созвездие".
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?