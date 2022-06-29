29 июня в Тульской области состоялось открытие X международного молодежного промышленного Форума "Инженеры будущего". Опорный банк Госкорпорации Ростех Новикомбанк традиционно выступает партнером мероприятия и принимает активное участие в деловой программе.

Молодежный форум "Инженеры будущего" — площадка для обмена опытом и компетенциями между экспертами, руководителями структурных подразделений промышленных компаний, молодыми специалистами и студентами вузов. Мероприятие проводится Союзом машиностроителей России, Ассоциацией "Лига содействия оборонным предприятиям" при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, Правительства Тульской области и Госкорпорации Ростех.

В этом году в рамках образовательной программы участники мероприятия ознакомятся с новейшими промышленными разработками и технологиями отечественного машиностроения. В ходе круглых столов, посвященных темам диверсификации и развития машиностроительного комплекса страны, представители Новикомбанка расскажут участникам о программах финансовой поддержки промышленности с использованием целевых государственных средств и современных банковских инструментов.

"Новикомбанк и СоюзМаш России уделяют особое внимание системному профессиональному развитию молодых специалистов, ведь их талант и энтузиазм — обязательное условие для роста машиностроительной отрасли и экономики страны. Мы надеемся, что знания, полученные от экспертов банка в рамках форума, помогут юным инженерам расширить круг своих компетенций", — говорит Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

Новикомбанк более десяти лет является членом Союза машиностроителей России и уже пять лет курирует Воронежское региональное отделение этой организации.

В этом году форум "Инженеры будущего" посетят инженеры-конструкторы, инженеры-технологи, слесари-сборщики, начальники конструкторских бюро и сборочных цехов АО "ВЦКБ "Полюс", ПАО "ВАСО" и АО "Концерн "Созвездие".