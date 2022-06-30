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Преступления Происшествия

В создании ОПГ обнальщиков обвиняют тольяттинского адвоката

САМАРА. 30 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области сотрудники регионального СУ СК предъявили члену одной из адвокатских коллегий Тольятти обвинение в организации ОПС..

Напомним, прокуратура Тольятти утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 14 человек.

По версии следствия, адвокат создал преступное сообщество, предоставлявшее "услуги" обналички. В течение нескольких лет в него вошло не менее 29 жителей области. Через счета подконтрольных им фирм прошло около 1,8 млрд рублей. Сами обвиняемые заработали 150 млн рублей. Из них 50 миллионов пустили на строительство зданий в Тольятти, чтобы "отмыть".

Основному фигуранту следователи вменяют ч. 1 ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества"), ч. 2 ст. 187 УК РФ ("Неправомерный оборот средств платежей"), п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация денег, приобретенных в результате совершения преступления в особо крупном размере"), п. "б" ч. 2 ст. 173.1 УК РФ ("Незаконное образование юридического лица"), п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность").

По данным Волна Ньюс, подозреваемый адвокат - бывший член коллегии "Защитник" Михаил Артюхов.
 
Ранее его обвинили в подготовке заказного убийства подруги - Марины Горшковой. Предполагается, что женщина была гражданской женой адвоката. Она являлась совладельцем компаний "Юнион Транс Авто", "ГлобалГрупп", "Трансторгстрой", "Строй-дом", "Фаворит", "Идея М" и КПК "Кредит на доверии". Позже Горшкова и Артюхов расстались. Они стали обвинять друг друга в использовании преступных схем для ведения бизнеса. В итоге, как считают правоохранители, Артюхов решил "заказать" бывшую подругу.

Уголовное дело направили в суд Комсомольского района Тольятти. В первый раз материалы вернули на доследование. Но в конце 2021 г. судебный процесс все же начался. Следующее заседание по уголовному делу судья Александра Винтер назначила на 19 июля 2022 года.

В новом уголовном деле Артюхова фигурирует несколько известных в Автограде зданий - например, деловой центр "Брент" на пересечении улиц Юбилейной и Спортивной и "Наше кафе" в Портпоселке.

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Что то даже и не удивляюсь.

۩ Виталi2 ۩成功 ✭ ✮ ✯ 31 января 2022 20:41 На самарского пластического хирурга завели уголовное дело после операции по увеличению груди

а вы у него делали откликнитесь напишите мне

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