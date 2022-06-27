В Тольятти дошло до суда уголовное дело 14 обнальщиков

Прокуратура Тольятти утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 14 человек. Им вменяют отмывание денег. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, в 2014 г. трое тольяттинцев создали ОПГ, чтобы обналичивать деньги в обход налоговой.

С 2014 г. по 2017 г. сообщники через подконтрольные фирмы за вознаграждение от 2% до 7% производили незаконные банковские операции, кассовое обслуживание юридических лиц, инкассацию и перевод денег. За это время через "обнальщиков" прошло свыше 1,5 млрд руб., их собственный доход составил доход более 85 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Автозаводский районный суд.