В Самаре двоих директоров ООО осудили за незаконное возмещение НДС

Ленинский районный суд Самары признал финансового и коммерческого директоров ООО "Ульяновский завод промышленной арматуры" виновными в крупном мошенничестве. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

С января по март 2019 г. фирма предоставила в ИФНС России по Промышленному району фиктивную декларацию по НДС за 4 квартал 2018 г. и пакет документов для подтверждения уплаты НДС продавцу. На основании этого завод получил возмещение заявленной суммы НДС — 1,9 млн рублей.

В суде директора не признали вину. Им назначили по два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор в законную силу еще не вступил.