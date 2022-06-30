Клиентам Новикомбанка доступна оплата через СБПэй

Опорный банк Госкорпорации Ростех Новикомбанк расширил возможности платежей для физических лиц. Клиенты банка смогут оплачивать товары и услуги с помощью смартфона через приложение "СБПэй".
СБПэй — это мобильное приложение для оплаты товаров и услуг в розничных магазинах и интернете. Процесс оплаты с помощью СБПэй занимает несколько секунд: пользователь открывает на смартфоне приложение, сканирует платежный QR-код и подтверждает сумму платежа.
Держатели карт Новикомбанка могут подключиться к сервису двумя способами: в мобильном приложении СБПэй или с использованием приложения Новикомбанка. В первом случае потребуется ввести номер банковского счёта и указать номер телефона. При втором способе вводить данные необходимости нет — для этого в СБПэй требуется выбрать иконку "Новикомбанк" и, перейдя в приложение банка, подтвердить привязку счета. Данный способ доступен только для пользователей устройств на платформе Android (версию приложения Новикомбанк 37.25.HF5 и выше можно скачать по ссылке).
"Наши клиенты активно используют безналичные расчеты при совершении покупок, поэтому мы предоставляем им максимальный выбор платежных инструментов. Оплата через приложение СБПэй — это удобная и безопасная технология проведения платежей. Нам важно, чтобы наши клиенты были обеспечены современными и качественными сервисами", — комментирует заместитель Председателя Правления Новикомбанка Герман Белоус.
Приложение СБПэй бесплатно для пользователей и также доступно для скачивания в Google Play и App Store. Разработчиком приложения является Национальная система платежных карт.
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?