Клиентам Новикомбанка доступна оплата через СБПэй

Опорный банк Госкорпорации Ростех Новикомбанк расширил возможности платежей для физических лиц. Клиенты банка смогут оплачивать товары и услуги с помощью смартфона через приложение "СБПэй".

СБПэй — это мобильное приложение для оплаты товаров и услуг в розничных магазинах и интернете. Процесс оплаты с помощью СБПэй занимает несколько секунд: пользователь открывает на смартфоне приложение, сканирует платежный QR-код и подтверждает сумму платежа.

Держатели карт Новикомбанка могут подключиться к сервису двумя способами: в мобильном приложении СБПэй или с использованием приложения Новикомбанка. В первом случае потребуется ввести номер банковского счёта и указать номер телефона. При втором способе вводить данные необходимости нет — для этого в СБПэй требуется выбрать иконку "Новикомбанк" и, перейдя в приложение банка, подтвердить привязку счета. Данный способ доступен только для пользователей устройств на платформе Android (версию приложения Новикомбанк 37.25.HF5 и выше можно скачать по ссылке).

"Наши клиенты активно используют безналичные расчеты при совершении покупок, поэтому мы предоставляем им максимальный выбор платежных инструментов. Оплата через приложение СБПэй — это удобная и безопасная технология проведения платежей. Нам важно, чтобы наши клиенты были обеспечены современными и качественными сервисами", — комментирует заместитель Председателя Правления Новикомбанка Герман Белоус.

Приложение СБПэй бесплатно для пользователей и также доступно для скачивания в Google Play и App Store. Разработчиком приложения является Национальная система платежных карт.