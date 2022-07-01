Тольяттинец получил 13 лет колонии за производство мефедрона и поддельный паспорт

Самарский областной суд вынес приговор жителю Тольятти, которого признали виновным в подделке документов; приобретении, хранении и перевозке прекурсоров наркотических средств, а также в производстве наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В конце 2020 г. житель Центрального района в интернете договорился с неизвестным о покупке поддельного паспорта за 30 тыс. рублей. Документ он использовал для конспирации при покупке прекурсоров и лабораторного оборудования. В феврале 2021 г. мужчина забрал "покупки" в СНТ "Приозерный". С помощью них он приготовил 11 кг мефедрона.

В суде мужчина полностью признал вину. Его приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.