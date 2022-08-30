"ЭнергосбыТ Плюс" наградил победителей акции "На дачу - без долгов!"

В офисе обслуживания клиентов Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" на ул. Мирной, 162 состоялось торжественное награждение победителей акции "На дачу - без долгов!" В этом году 24 счастливчика выиграли призы двух категорий - велосипеды и зонты.

Напомним, акция "На дачу - без долгов!" проходила в июне 2022 года. Всем клиентам компании предлагалось оплатить квитанцию за тепло за июнь и авансом - за оставшиеся два летних месяца (июль и август). Также обязательным условием являлось отсутствие задолженности за тепло. В результате в акции приняли участие свыше 2,5 тысячи жителей Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани, которые оплатили тепло на сумму порядка 7 млн рублей.

"В очередной раз мы убедились в том, что часть клиентов предпочитает досрочно оплачивать летнее потребление и приятно проводить отдых за городом, не вспоминая о коммунальных обязательствах. Мы поздравляем победителей и благодарим всех горожан, откликнувшихся на нашу инициативу! Остальных клиентов призываю внимательно следить за новостями энергокомпании и участвовать в наших акциях!" - отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.

Подробнее об акциях АО "ЭнергосбыТ Плюс" можно узнать на официальном сайте компании samara.esplus.ru/promo/.