Под Самарой задержали мужчину с марихуаной

В Кинеле Самарской области задержали 44-летнего местного жителя с наркотиками. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

У мужчины изъяли 47,33 г марихуаны. Задержанный утверждал, что хранил наркотик для себя и не планировал сбывать.

В связи с этим возбудили уголовное дело.