Матч "Крыльев" с ЦСКА рассудит Артем Любимов

Стала известна бригада арбитров на матч 8-го тура МИР РПЛ между "Крыльями Советов" и ЦСКА.
Встреча пройдет 4 сентября на "Солидарность Самара Арене" и начнется в 16:00.
Главный арбитр - Артем Любимов, ассистенты - Александр Кудрявцев, Дмитрий Жвакин, резервный судья - Андрей Фисенко, VAR - Артем Чистяков, AVAR - Арам Петросян.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?