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Футбол Спорт

Матч "Крыльев" с ЦСКА рассудит Артем Любимов

САМАРА. 1 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Стала известна бригада арбитров на матч 8-го тура МИР РПЛ между "Крыльями Советов" и ЦСКА.

Встреча пройдет 4 сентября на "Солидарность Самара Арене" и начнется в 16:00.

Главный арбитр - Артем Любимов, ассистенты - Александр Кудрявцев, Дмитрий Жвакин, резервный судья - Андрей Фисенко, VAR - Артем Чистяков, AVAR - Арам Петросян.

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Поддерживаю и болею!

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

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Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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