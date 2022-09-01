Водителя автобуса осудили за ДТП с мотоциклом под Самарой

Новокуйбышевский городской суд рассмотрел уголовное дело 65-летнего водителя автобуса ПАЗ. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В июле 2021 г. мужчина ехал по ул. Шоссейной. Поворачивая налево, он не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом. В результате 28-летний мотоциклист получил тяжкие травмы.

На водителя автобуса возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее тяжкие травмы").

Суд назначил мужчине год ограничения свободы.