Бывшего инженера сотового оператора осудили за продажу данных абонентов

Вступил в силу приговор Самарского райсуда Самары в отношении бывшего инженера сотовой компании Дмитрия Т., продававшего данные клиентов. Об этом сообщили в суде.

Мужчина устроился на работу в июне 2020 года. 15 октября 2021 г. к Дмитрию в Интернете обратился какой-то человек, хотевший получить чужие персональные данные. В итоге сотрудник сотового оператора согласился продать детализацию соединений абонентов.

Позже "покупатель" обращался с аналогичной просьбой 29 октября, 10 декабря, 16 декабря, 22 декабря, 28 декабря, и 9 января 2022 года.

Дмитрий полностью признал вину и просил рассмотреть дело в особом порядке. В итоге ему назначили полтора года ограничения свободы.