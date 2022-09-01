Бывшего инженера сотового оператора осудили за продажу данных абонентов

Вступил в силу приговор Самарского райсуда Самары в отношении бывшего инженера сотовой компании Дмитрия Т., продававшего данные клиентов. Об этом сообщили в суде.
Мужчина устроился на работу в июне 2020 года. 15 октября 2021 г. к Дмитрию в Интернете обратился какой-то человек, хотевший получить чужие персональные данные. В итоге сотрудник сотового оператора согласился продать детализацию соединений абонентов.
Позже "покупатель" обращался с аналогичной просьбой 29 октября, 10 декабря, 16 декабря, 22 декабря, 28 декабря, и 9 января 2022 года.
Дмитрий полностью признал вину и просил рассмотреть дело в особом порядке. В итоге ему назначили полтора года ограничения свободы.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.