Вовремя задекларировав свои доходы, налогоплательщики смогут уменьшить налоговые выплаты

Налоговые органы Самарской области в настоящее время проводят камеральные налоговые проверки по НДФЛ в отношении физических лиц, получивших в 2021 году доходы от продажи или получения в дар не от близких родственников недвижимости и не задекларировавших такие доходы до 04 мая 2022 года.
По результатам таких "бездекларационных" проверок налоговые органы на основании сведений о сделках продажи (дарения) имущества, полученных от регистрирующих органов, самостоятельно рассчитают налог, подлежащий уплате в бюджет, и соответствующие штрафы за непредоставление декларации по форме 3-НДФЛ и неуплату налога в установленные сроки.
Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области рекомендует гражданам не дожидаться акта налоговой проверки, а самостоятельно задекларировать, полученные в 2021 году доходы. В таком случае у налогоплательщика имеется возможность уменьшить полученный доход на расходы, связанные с приобретением проданного имущества, а также на иные налоговые вычеты, предусмотренные налоговым законодательством.
Расчет НДФЛ при отсутствии декларации и документов, подтверждающих фактические расходы налогоплательщика, производится налоговым органом с учетом установленного имущественного налогового вычета в размере 1 млн руб. при продаже жилых объектов недвижимости и 250 тыс. руб. - иного имущества.
Последние комментарии
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.