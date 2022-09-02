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Финансы Экономика и бизнес

Вовремя задекларировав свои доходы, налогоплательщики смогут уменьшить налоговые выплаты

САМАРА. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Налоговые органы Самарской области в настоящее время проводят камеральные налоговые проверки по НДФЛ в отношении физических лиц, получивших в 2021 году доходы от продажи или получения в дар не от близких родственников недвижимости и не задекларировавших такие доходы до 04 мая 2022 года.

Фото: freepik.com

По результатам таких "бездекларационных" проверок налоговые органы на основании сведений о сделках продажи (дарения) имущества, полученных от регистрирующих органов, самостоятельно рассчитают налог, подлежащий уплате в бюджет, и соответствующие штрафы за непредоставление декларации по форме 3-НДФЛ и неуплату налога в установленные сроки.

Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области рекомендует гражданам не дожидаться акта налоговой проверки, а самостоятельно задекларировать, полученные в 2021 году доходы. В таком случае у налогоплательщика имеется возможность уменьшить полученный доход на расходы, связанные с приобретением проданного имущества, а также на иные налоговые вычеты, предусмотренные налоговым законодательством.

Расчет НДФЛ при отсутствии декларации и документов, подтверждающих фактические расходы налогоплательщика, производится налоговым органом с учетом установленного имущественного налогового вычета в размере 1 млн руб. при продаже жилых объектов недвижимости и 250 тыс. руб. - иного имущества.

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