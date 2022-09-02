Самарец получил более шести лет колонии за попытку взорвать человека

В Самаре вынесли приговор 29-летнему местному жителю. Его обвиняли в краже, покушении на убийство, приобретение взрывчатки и вовлечение подростка в преступление. Об этом сообщает региональное СУ СК.

В апреле 2020 г. мужчина уговорил несовершеннолетнего знакомого поучаствовать в краже. Подросток должен был следить за обстановкой, пока старший подельник влез в чужой дом. В итоге ущерб от их действий составил около 30 тыс. рублей.

Помимо этого, октябре 2020 г. мужчина выпивал во дворе дома на ул. Теннисной, поссорился с местным жителем и бросил ему в ноги заранее приобретенное взрывное устройство. Потерпевший не пострадал.

Суд приговорил самарца к шести с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.