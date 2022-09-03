В Тольятти сотрудники полиции задержали подозреваемого в ограблении аптеки

В отдел полиции № 21 Управления МВД России по г. Тольятти за помощью обратилась 47-летняя женщина — провизор одной из аптек, расположенной в Автозаводском районе. Она пояснила, что несколько минут назад неизвестный мужчина взял с витрины аптечного пункта четыре дезодоранта и убежал.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, сотрудник дежурной части уточнил у заявительницы приметы злоумышленника и описание похищенного товара, после чего ориентировал на розыск личный состав отдела полиции.
Полицейские прибыв в аптечный пункт, провели осмотр, опросили заявительницу и очевидцев произошедшего. В ходе опроса выяснилось, что злоумышленник взял с полки пять дезодорантов, но один не удержал и выронил, оставив на нем отпечатки своих пальцев.
Личность подозреваемого в ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена. Участковые уполномоченные полиции ОП № 21 задержали по месту жительства безработного 34-летнего мужчину, ранее неоднократно судимого за имущественные преступления. Свою вину он признал и пояснил, что похищенную косметическую продукцию продал на автобусной остановке неизвестному мужчине, а на вырученные деньги купил спиртное.
Дознавателем отдела полиции № 21 Управления МВД России по г. Тольятти в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ "Грабеж". Сотрудники полиции проверяют подозреваемого на причастность к аналогичным преступлениям.
Последние комментарии
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...