Полиция задержала наркокурьера с мефедроном по пути в Отрадный

Сотрудники УНК ГУ МВД России по Самарской области совместно с коллегами из территориального органа внутренних дел при проверке информации о причастности местного жителя к незаконному обороту запрещенных веществ на 88 км автодороги "Самара-Бугуруслан" остановили принадлежащий ему автомобиль "Skoda Fabia".

В ходе досмотра в присутствии понятых транспортного средства, которым управлял 34-летний подозреваемый, сотрудники полиции обнаружили и изъяли 60 свертков с порошкообразным веществом.

Проведенная в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области экспертиза показала, что изъятые сотрудниками полиции вещества являются наркотическими средствами N-метилэфедрон, общей массой около 56 грамм, что законодатель относит к крупному размеру.

По данным сотрудников полиции, безработный, ранее не судимый житель Самары приобрел наркотики с целью дальнейшей реализации путем "тайников-закладок" на территории города Отрадный.

Следственным отделом ОМВД России по г. Отрадному в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п.г ч.4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере). По ходатайству органов следствия подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Полицейские устанавливают причастность мужчины к аналогичным преступлениям, а также каналы поступления наркотиков на территорию города и лиц, причастных к противоправной деятельности. Следствие продолжается.