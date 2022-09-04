Полиция задержала наркокурьера с мефедроном по пути в Отрадный

Сотрудники УНК ГУ МВД России по Самарской области совместно с коллегами из территориального органа внутренних дел при проверке информации о причастности местного жителя к незаконному обороту запрещенных веществ на 88 км автодороги "Самара-Бугуруслан" остановили принадлежащий ему автомобиль "Skoda Fabia".
В ходе досмотра в присутствии понятых транспортного средства, которым управлял 34-летний подозреваемый, сотрудники полиции обнаружили и изъяли 60 свертков с порошкообразным веществом.
Проведенная в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области экспертиза показала, что изъятые сотрудниками полиции вещества являются наркотическими средствами N-метилэфедрон, общей массой около 56 грамм, что законодатель относит к крупному размеру.
По данным сотрудников полиции, безработный, ранее не судимый житель Самары приобрел наркотики с целью дальнейшей реализации путем "тайников-закладок" на территории города Отрадный.
Следственным отделом ОМВД России по г. Отрадному в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п.г ч.4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере). По ходатайству органов следствия подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Полицейские устанавливают причастность мужчины к аналогичным преступлениям, а также каналы поступления наркотиков на территорию города и лиц, причастных к противоправной деятельности. Следствие продолжается.
Последние комментарии
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...