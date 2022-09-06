Самарского военнослужащего заставят возместить траты на лечение порезанного в кафе мужчины

Военнослужащего, нанесшего тяжелые травмы мужчине, с которым он поссорился в кафе, обязали возместить затраты на лечение.

По данным Самарского гарнизонного военного суда, все началось ночью 21 февраля 2021 года. Военнослужащий по фамилии Хакимов отдыхал с товарищами в кафе "Нур". В это время в заведении была и другая компания военнослужащих.

"Я стал свидетелем конфликта между незнакомым ранее мужчиной и управляющим кафе, за которого решил заступиться. Решив разобраться в конфликтной ситуации, вместе с поссорившимся с управляющим мужчиной направился на улицу, и здесь завязалась драка", - рассказал в суде Хакимов.

Во время драки Хакимов достал выкидной нож и ударил оппонента в шею справа, а потом в живот слева. Как позже рассказали друзья потерпевшего, тоже военнослужащие, изначально конфликт с управляющим начался из-за того, что они принесли с собой спиртные напитки - делать этого по правилам кафе было нельзя.

За пострадавшим приехала супруга. Она отвезла его в филиал №2 ФГБУ "426 ВГ" МО РФ, где ему оказали первую медицинскую помощь.

"У него диагностировали колото-резаное, проникающее торако-абдоминальное ранение левой боковой поверхности грудной клетки, внутриплевральное, внутрибрюшное кровотечение, резаную рану передней боковой поверхности шеи с повреждением передней ножки грудинно-ключично-сосцевидной мышцы справа, без признаков продолжающего кровотечения, кровопотерю тяжелой степени (2,5 литра) геморрагический шок третьей степени", - рассказала супруга.

А вот Хакимов после случившегося направился в отдел полиции Волжского района Самарской области и заявил, что совершил преступление. Кроме того, он позже добровольно возместил моральный вред пострадавшему.

"В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому, суд признает и учитывает, что он свою вину признал, в содеянном раскаялся, к уголовной ответственности привлекается впервые, в период прохождения военной службы характеризуется посредственно, участвовал в выполнении специальных задач на территории иностранных государств, является ветераном боевых действий, рос и воспитывался в многодетной семье", - указал Самарский гарнизонный военный суд.

По ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью") Хакимова приговорили к трем годам колонии общего режима.

Позже начальник ФГБУ "426 ВГ" МО РФ обратился в Самарский гарнизонный военный суд с иском и попросил взыскать с Хакимова 138080 руб. 56 коп., в счет возмещения материального ущерба, причиненного государству затратами на лечение потерпевшего. Судья Сергей Сундеев недавно эту просьбу удовлетворил.

