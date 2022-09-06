Самарского военнослужащего заставят возместить траты на лечение порезанного в кафе мужчины

Военнослужащего, нанесшего тяжелые травмы мужчине, с которым он поссорился в кафе, обязали возместить затраты на лечение.
По данным Самарского гарнизонного военного суда, все началось ночью 21 февраля 2021 года. Военнослужащий по фамилии Хакимов отдыхал с товарищами в кафе "Нур". В это время в заведении была и другая компания военнослужащих.
"Я стал свидетелем конфликта между незнакомым ранее мужчиной и управляющим кафе, за которого решил заступиться. Решив разобраться в конфликтной ситуации, вместе с поссорившимся с управляющим мужчиной направился на улицу, и здесь завязалась драка", - рассказал в суде Хакимов.
Во время драки Хакимов достал выкидной нож и ударил оппонента в шею справа, а потом в живот слева. Как позже рассказали друзья потерпевшего, тоже военнослужащие, изначально конфликт с управляющим начался из-за того, что они принесли с собой спиртные напитки - делать этого по правилам кафе было нельзя.
За пострадавшим приехала супруга. Она отвезла его в филиал №2 ФГБУ "426 ВГ" МО РФ, где ему оказали первую медицинскую помощь.
"У него диагностировали колото-резаное, проникающее торако-абдоминальное ранение левой боковой поверхности грудной клетки, внутриплевральное, внутрибрюшное кровотечение, резаную рану передней боковой поверхности шеи с повреждением передней ножки грудинно-ключично-сосцевидной мышцы справа, без признаков продолжающего кровотечения, кровопотерю тяжелой степени (2,5 литра) геморрагический шок третьей степени", - рассказала супруга.
А вот Хакимов после случившегося направился в отдел полиции Волжского района Самарской области и заявил, что совершил преступление. Кроме того, он позже добровольно возместил моральный вред пострадавшему.
"В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому, суд признает и учитывает, что он свою вину признал, в содеянном раскаялся, к уголовной ответственности привлекается впервые, в период прохождения военной службы характеризуется посредственно, участвовал в выполнении специальных задач на территории иностранных государств, является ветераном боевых действий, рос и воспитывался в многодетной семье", - указал Самарский гарнизонный военный суд.
По ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью") Хакимова приговорили к трем годам колонии общего режима.
Позже начальник ФГБУ "426 ВГ" МО РФ обратился в Самарский гарнизонный военный суд с иском и попросил взыскать с Хакимова 138080 руб. 56 коп., в счет возмещения материального ущерба, причиненного государству затратами на лечение потерпевшего. Судья Сергей Сундеев недавно эту просьбу удовлетворил.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.