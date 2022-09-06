В Самарской области отправили под суд серийного дачного вора из Новокуйбышевска

В Новокуйбышевске закончилось расследование уголовного дела мужчин 41 и 37 лет, обвиняемых в кражах и поджоге. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В ноябре 2021 г. полицейским поступило несколько заявлений о кражах в садовом товариществе. Злоумышленники уносили из дачных домов телевизоры, ноутбуки, электроинструменты и металлические изделия. Ущерб превысил 100 тыс. рублей.

Когда подозреваемых задержали, выяснилось, что один из них за месяц совершил шесть краж. Помимо этого, он повредил сайдинговое покрытие одного из домов и поджег сарай. Еще одну кражу мужчина совершил вместе с неоднократно судимым за хранение наркотиков приятелем.

Уголовное дело направлено в суд. Первый подозреваемый находится под стражей, второй - под подпиской о невыезде.