В Самарской области отправили под суд серийного дачного вора из Новокуйбышевска

В Новокуйбышевске закончилось расследование уголовного дела мужчин 41 и 37 лет, обвиняемых в кражах и поджоге. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В ноябре 2021 г. полицейским поступило несколько заявлений о кражах в садовом товариществе. Злоумышленники уносили из дачных домов телевизоры, ноутбуки, электроинструменты и металлические изделия. Ущерб превысил 100 тыс. рублей.
Когда подозреваемых задержали, выяснилось, что один из них за месяц совершил шесть краж. Помимо этого, он повредил сайдинговое покрытие одного из домов и поджег сарай. Еще одну кражу мужчина совершил вместе с неоднократно судимым за хранение наркотиков приятелем.
Уголовное дело направлено в суд. Первый подозреваемый находится под стражей, второй - под подпиской о невыезде.
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...