Суд снизил сроки наказания полицейским из Сызрани по делу о "подмене героина на коноплю"

В пятницу, 2 сентября, апелляционная инстанция Самарского облсуда изменила приговор сотрудникам ППС из Сызрани Алексею Ватолину и Алексею Яшину, которых признали виновными в превышении полномочий и сбыте наркотиков. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, Сызранский городской суд назначил инспектору в звании младшего лейтенанта Алексею Ватолину 11 с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также его лишили звания младший лейтенант полиции. Полицейскому-водителю, младшему сержанту Алексею Яшину назначили 10 с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима. Его также лишили звания.

Обвинение строилось, в том числе на показаниях потерпевшего — водителя Lada Priora. Он рассказал в суде, что впервые встретил Яшина и Ватолина около ТЦ в Сызрани, куда приехал увидеться со знакомым. Автомобилист нашел около машины сверток с белым веществом, поднял его и положил на сиденье. Когда вместе с приятелем он сел в салон, к машине подошли трое полицейских, двое из которых — Яшин и Ватолин. Полицейские были без формы, представились, показали удостоверения, вытащили мужчин из машины и положили лицом на землю. Правоохранители нашли сверток и забрали его себе. Потом приятеля отпустили, а автомобилиста повезли в другое место на зеленой "Ниве".

По дороге Ватолин и Яшин обсуждали, что "в свертке героин находится, и лучше коноплю ему дать", так как за нее меньше ответственность. В итоге "Нива" доехала до лесопосадки. Там полицейские нарвали коноплю, сложили в пакет и дали потерпевшему. После этого мужчине велели перейти дорогу в неположенном месте на глазах у сотрудников ГИБДД. Автоинспекторы остановили нарушителя, и он сам отдал им пакет с коноплей. Позже он показал полицейским и понятым, где якобы рвал коноплю "для птичек". После этого на него составили какие-то документы в отделе полиции и отпустили домой.

Через какое-то время его вызвали в отдел наркоконтроля и дал подписать заранее составленное объяснение. В документе было написано, что мужчина коноплю рвал не "для птичек", а для себя. Потерпевший не согласился с этим, но оперативник уверил его, что, если мужчина не подпишет объяснение, у него заберут права, как у "наркомана", и уволят с работы. В итоге потерпевший согласился.

Вскоре мужчину вызвал дознаватель. Разговор с ним потерпевший решил записывать на телефон. Он рассказал дознавателю, как все было на самом деле, но полицейскому это не понравилось. Дознаватель позвонил оперативнику, с которым потерпевший уже общался. Тот пришел и забрал потерпевшего к себе в кабинет и настаивал, чтобы мужчина рассказал "нужную" историю. При этом разговоре присутствовал и Ватолин. В итоге потерпевший согласился сказать, что сам нарвал коноплю. Ватолин присутствовал при даче показаний и, следил, чтобы мужчина сказал "как нужно".

В суде потерпевший подчеркивал, что фактически никакого допроса не было. Уже после того, как он все подписал, к нему пришла защитник, которую он решил не посвящать подробности происходящего.

Потом потерпевший решил написать заявление в прокуратуру, обратился ФСБ и передал флешку с записью разговора, а также пакетик, который он нашел около своей машины.

То, что в свертке был именно героин, мужчина узнал, когда в ФСБ сделали экспертизу. Оригинал записи, сделанной в отделе полиции, был на телефоне мужчины, он позже он потерял аппарат. Копировал запись он с помощью своего знакомого, фамилию, имя, отчество и адрес которого он не запомнил. А позже этот не запоминающийся человек и вовсе умер.

Факт употребления наркотиков потерпевший отрицал, а сверток поднял якобы из любопытства. Изъятие героина Ватолин и Яшин никак не оформляли. Вместе с пакетом с коноплей полицейские молча вернули мужчине сверток с героином. Он спрятал его в носок и не выдал ни сотрудникам ГИБДД, ни дознавателю, так как полагал, что в полиции все заодно.

22 ноября 2021 г. Сызранский городской суд огласил приговор полицейским. Алексея Ватолина и Алексея Яшина признали виновными в превышении должностных полномочий и сбыте наркотиков: 0,48 г героина и конопли.

Вынесенный им приговор обжаловали прокуратура и сторона защиты. Гособвинитель просил исключить из резолютивной части приговора лишение званий, так как ни за одно из преступлений это дополнительное наказание осужденным не назначали. Адвокаты подсудимых указывали на путаность показания потерпевшего и отсутствие состава преступления в действиях полицейского. Также они настаивали, что психолого-психиатрическую экспертизу потерпевшего провели с нарушениями.

Апелляционная инстанция 22 февраля 2022 г. изменила приговор Сызранского суда и смягчила наказание.

Кассационный суд 16 июля отменил апелляционное определение областного суда и направил уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение. При этом Ватолина и Яшина отправили под стражу до 15 сентября.

2 сентября приговор городского суда вновь изменили. Подсудимым снизили сроки наказания — Ватолину до 10 с половиной лет колонии строго режима, с лишением права занимать должности на госслужбе и в правоохранительных органах на пять лет. Яшину срок заключения снизили до девяти с половиной лет с лишением права занимать должности на госслужбе и в правоохранительных органах на четыре с половиной года. Также суд опять исключил из приговора лишение званий.