Иван Ломаев, Александр Коваленко, Роман Ежов и Максим Глушенков вошли в сборную России

Футболисты "Крыльев Советов" Иван Ломаев, Александр Коваленко, Роман Ежов и Максим Глушенков вошли в расширенный список сборной России.
Объявлен расширенный список сборной России на сентябрьские сборы и товарищеский матч с Киргизией. Окончательный состав футболистов сборной России будет объявлен позднее.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?