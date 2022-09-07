Экс-сотрудника УФСИН осудили за сбыт наркотиков

В Самаре суд вынес приговор бывшему сотруднику УФСИН, которого признали виновным в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, в феврале 2021 г. мужчина решил подзаработать на наркотиках и договорился об этом с "работодателем" в интернете. Также он пригласил в "бизнес" знакомую, которая должна была фасовать наркотик.

В мае 2021 г. самарец приобрел более 3,5 кг марихуаны и гашиша. Сообщница сделала из этого более 300 свертков, которые осужденный разместил в тайниках в районе ул. Алма-Атинской.

В итоге суд назначил экс-сотруднику УФСИН девять лет и девять месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, а женщине -шесть с с половиной лет в колонии общего режима.