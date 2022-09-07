Житель Самарской области получил пять лет колонии за наркотики

В Октябрьске суд вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в приобретении и сбыте наркотиков. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

17 июня 2021 г. мужчина сбыл 0,1 г "синтетики". Во время обыска у сбытчика обнаружили еще 1,3 г других наркотиков.

Октябрьский городской суд назначил ему пять лет лишения свободы в колонии строгого режима.