Жительница Сызрани солгала полицейским, чтобы избавиться от долгов

В Сызрани 24-летняя местная жительница стала фигуранткой уголовного дела о даче ложных показаний. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В феврале 2022 г. она сообщила в полицию, что стала жертвой трех случаев кредитного мошенничества на сумму более 18 тыс. рублей.

Позже правоохранители выяснили, что займы оформлены не какие-то злоумышленники, а сама женщина. Также, помимо самого недостоверного заявления в полицию, женщина и позже пыталась ввести в заблуждение стражей порядка. Она надеялась, что таким образом избавится от долгов.

Сейчас уголовное дело сызранки направлено в городской суд.