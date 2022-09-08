Жительница Сызрани солгала полицейским, чтобы избавиться от долгов

В Сызрани 24-летняя местная жительница стала фигуранткой уголовного дела о даче ложных показаний. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В феврале 2022 г. она сообщила в полицию, что стала жертвой трех случаев кредитного мошенничества на сумму более 18 тыс. рублей.
Позже правоохранители выяснили, что займы оформлены не какие-то злоумышленники, а сама женщина. Также, помимо самого недостоверного заявления в полицию, женщина и позже пыталась ввести в заблуждение стражей порядка. Она надеялась, что таким образом избавится от долгов.
Сейчас уголовное дело сызранки направлено в городской суд.
Последние комментарии
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...