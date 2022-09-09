Власти Самары требуют снести недострой у "Кубатуры"

Департамент градостроительства Самары обратился в суд с требованием снести объект незавершенного строительства на ул. Красноармейской, 1.

Власти пытаются признать недострой площадью 2,7 тыс. кв. м, находящийся на трех земельных участках, самовольной постройкой. По кадастровой карте на указанных территория находится торговый центр "Кубатура". Строительная площадка примыкает к третьему корпусу ТЦ.

Свои требования департамент выдвинул сразу трем лицам: ООО "Янко", ООО "Самарские строительные технологии" и ИП Романа Барсукова. Им принадлежат земельные участки, на которых расположен предполагаемый самострой.

Как заявлял в суде представитель "Самарских строительных технологий", на территории по договору подряда выполняло работы по благоустройству ООО "Мечта". Инспектор же зафиксировал возведение фундаментной плиты, бетонирование 36 колонн. Кроме того, частично забетонирована стена вдоль существующих подпорных стен, расположенных выше участка строительства (по склону ул. Красноармейской). Как выяснилось, разрешение на строительство не выдавалось.

Пока идет рассмотрение иска о сносе, суд наложил запрет на регистрационные действия с земельными участками и объектом незавершенного строительства.