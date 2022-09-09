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Строительство Строительство и недвижимость

Власти Самары требуют снести недострой у "Кубатуры"

САМАРА. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент градостроительства Самары обратился в суд с требованием снести объект незавершенного строительства на ул. Красноармейской, 1.

Фото: скриншот с yandex.ru/maps

Власти пытаются признать недострой площадью 2,7 тыс. кв. м, находящийся на трех земельных участках, самовольной постройкой. По кадастровой карте на указанных территория находится торговый центр "Кубатура". Строительная площадка примыкает к третьему корпусу ТЦ.

Свои требования департамент выдвинул сразу трем лицам: ООО "Янко", ООО "Самарские строительные технологии" и ИП Романа Барсукова. Им принадлежат земельные участки, на которых расположен предполагаемый самострой.

Как заявлял в суде представитель "Самарских строительных технологий", на территории по договору подряда выполняло работы по благоустройству ООО "Мечта". Инспектор же зафиксировал возведение фундаментной плиты, бетонирование 36 колонн. Кроме того, частично забетонирована стена вдоль существующих подпорных стен, расположенных выше участка строительства (по склону ул. Красноармейской). Как выяснилось, разрешение на строительство не выдавалось.

Пока идет рассмотрение иска о сносе, суд наложил запрет на регистрационные действия с земельными участками и объектом незавершенного строительства.

ООО "Янко", по информации ИАС Seldon.Basis, создано в Самаре в 2006 г. с уставным капиталом 10 тыс. рублей. В 2021 г. компания сменила прописку на Ленинградскую область. Основной вид деятельности - аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Выручка в 2021 г. показала 58,52 млн руб., чистая прибыль - 509 тыс. рублей. Единственным владельцем выступает Татьяна Кузьмина. В числе бывших собственников есть фамилии, связанные с компанией "ИНДЭСТ-Develop­ment".

ООО "Самарские строительные технологии" зарегистрировано в 2001 г. и специализируется на аренде и управлении собственным или арендованным недвижимым имуществом. Директор и владелец общества - Оксана Басырова. Интересно, что ранее (в 2007 г.), по сведениям ИАС Seldon Basis, в число собственником общества входил Григорий Оганесян - экс-глава "АК Банка", в настоящее время являющийся подозреваемым по уголовному делу о мошенничестве.

ИП Барсуков Роман Юрьевич зарегистрирован в Чеченской республике, руководил ООО "Коникс" - оператор рынка в 15-м микрорайоне. Вместе с Анжеликой Пигаревой владеет ООО "Лектор". Пигарева возглавляла совет директоров ОАО "Средневолжский станкостроительный завод", который ранее находился на месте "Кубатуры". Она же выступала руководителем ООО "Аттракцион", участвовавшего в сделке по приобретению земельного участка Загородного парка и его объектов, а также управлявшего парковым хозяйством.

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Последние комментарии

Кристина Салихова 08 июля 2022 08:06 В "Кошелев-Парке" в 2021 году появится центральная площадь с водопадом и экстрим-парком

А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно

Сергей Толстов 26 января 2022 16:56 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?

Альберт Харасов 26 января 2022 14:38 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.

W W 26 января 2022 10:05 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!

Ольга Оля 08 декабря 2021 03:30 В Самаре начали вырубать дубовую рощу напротив "МТЛ Арены"

Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.

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