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Футбол Спорт

Молодежка "Крыльев" минимально уступила "Строгино"

МОСКВА. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 9 сентября, в матче 10-го тура МФЛ, "Крылья Советов" в гостях встречались со "Строгино", сообщает пресс-служба самарского клуба. В первом круге крупную победу одержали строгинцы — 0:3.

Первый тайм начался с подавляющего преимущества "Крыльев", команда забрала мяч под свой контроль и имела ряд опасных моментов, но забить в этот отрезок не удалось. После этого хозяева перехватили инициативу, но по итогам первого тайма счет открыт не был.

Во втором тайме "Крылья" вновь начали хорошо, но потом случилась неудачная двухминутка, сначала на 56 минуте отличился Артем Бескибальный, а следом удвоил преимущество Никита Никифоров.

На 74 минуте самарцы смогли возродить интригу в матче, после подачи с углового свой первый мяч за "Крылья" забил Алексей Мутовкин.

2:1 — поражение "Крыльев" в матче со "Строгино". Следующий матч "Крылья Советов" проведут в гостях против "Мастер-Сатурна". Матч состоится 16 сентября и начнется в 14:00.

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Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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