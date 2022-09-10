Молодежка "Крыльев" минимально уступила "Строгино"

В пятницу, 9 сентября, в матче 10-го тура МФЛ, "Крылья Советов" в гостях встречались со "Строгино", сообщает пресс-служба самарского клуба. В первом круге крупную победу одержали строгинцы — 0:3.

Первый тайм начался с подавляющего преимущества "Крыльев", команда забрала мяч под свой контроль и имела ряд опасных моментов, но забить в этот отрезок не удалось. После этого хозяева перехватили инициативу, но по итогам первого тайма счет открыт не был.

Во втором тайме "Крылья" вновь начали хорошо, но потом случилась неудачная двухминутка, сначала на 56 минуте отличился Артем Бескибальный, а следом удвоил преимущество Никита Никифоров.

На 74 минуте самарцы смогли возродить интригу в матче, после подачи с углового свой первый мяч за "Крылья" забил Алексей Мутовкин.

2:1 — поражение "Крыльев" в матче со "Строгино". Следующий матч "Крылья Советов" проведут в гостях против "Мастер-Сатурна". Матч состоится 16 сентября и начнется в 14:00.