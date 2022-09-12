Риелторам, задержанным ФСБ за взятку в департамент градостроительства, вынесли приговор

Самарский областной суд вынес решение по апелляционной жалобе риэлторов из столицы 63 региона. Двух сотрудниц агентства Дарии Ивановой обвиняли в посредничестве во взяточничестве.

"Я являлся собственником объекта недвижимости и имел не реализованное постановление о переводе этого помещения из жилого в нежилое. Обратился в агентство недвижимости и заключил договор на оказание услуг по получению разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и его перевод из жилого в нежилое через юриста агентства Кирилину. Но получить соответствующий акт не получалось. По словам Кирилиной, администрация отказывала в его выдаче из-за недостаточности документов", — рассказал суду местный житель.

Мужчина был недоволен оказанием услуги в агентстве. Тогда, по его словам, он позвонил директору агентства Дарье Сауровой. Она в разговоре обещала решить вопрос.

"На следующий день в телефонном разговоре Саурова сообщила, что через кого-то из знакомых из департамента архитектуры Самары ей пояснили, что проблема в получении акта связана с тем, что некий сотрудник администрации хочет получить деньги — 200 тыс. рублей. Через некоторое время я перезвонил ей и сообщил о своем согласии, попросив время для сбора денег. В ответ Саурова сказала, что дальнейшее общение по этому вопросу нужно вести с юристом Кирилиной, которая осведомлена обо всем. В телефонном разговоре Кирилина сообщила, что нужно привезти деньги и заключить новый договор", — утверждает мужчина.

Клиент также рассказывает, что предлагал Кирилиной и Сауровой подать в суд на администрацию. Но те, мол, заявили ему, что это не даст стопроцентного результата и будет дорого стоить. Тогда клиент понял, что его вовлекают во что-то незаконное, приехал в офис и записал разговор на диктофон, убедившись, что деньги предназначались сотруднику администрации, который отказывался подписывать акт. После этого мужчина обратился в ФСБ и стал участвовать в оперативном эксперименте. Клиент передал деньги Кирилиной. Причем, 20 тысяч были настоящими, а остальные — муляжом.

"При подсчете денег Кирилина поняла, что они не настоящие, и вернула их, после чего ее задержали сотрудники УФСБ и ОМОНа в присутствии понятых", — рассказал мужчина.

Обвиняемые риелторы с такой версией не были согласны. В частности, Саурова утверждала, что клиент был недоволен работой агентства, поэтому, мол, она позвонила знакомой в департамент архитектуры за получением консультации.

"Через некоторое время знакомая прислала сообщение с изображением плана помещения с внесенными техническими изменениями и сообщила, что положительное решение возможно получить при внесении соответствующих изменений в техпаспорт помещения. Информации, в том числе, о необходимости передачи взятки кому-либо из должностных лиц, знакомая не сообщала. Изучив документы по объекту недвижимости, я пришла к выводу, что возможно для решения вопроса могут понадобиться дополнительные траты из-за расположения этого объекта в доме, отнесенном к объектам культурного наследия", — утверждала Саурова.

Женщина говорит, что считала — клиент сам готов решить этот вопрос за деньги. И придумала изобразить согласие на решение вопроса с помощью административного ресурса. Но, мол, на самом деле не собиралась давать взятку никому из чиновников. Деньги хотела оставить себе, а вопрос по объекту недвижимости решить законным путем. "Наличку" же должна была принять Кирилина. Последняя заявила суду, будто вообще не знала ни о какой схеме.

Интересно, что в суде допросили и сотрудницу департамента градостроительства. Та сообщила, что часто консультировала свою знакомую Саурову. И на этот раз выслушала жалобы Сауровой. После беседы позвонила начальнику отдела градостроительства.

"Он, изучив документы, пояснил, что причиной отказа является несоответствие проектной документации нормативным требованиям. Также он сообщил, что в случае внесения в проектную документацию изменений, поможет заявителю за вознаграждение в 200 тыс. руб. получить соответствующий акт приемочной комиссии. Позже я сообщила Сауровой о состоявшемся разговоре и о возможности решить проблему за 200 тыс. рублей. После чего, получив от начальника отдела градостроительства фотографию проекта помещения с корректировками, переслала ее Сауровой, и более с ней по данному вопросу не общалась", — рассказала свидетельница.

В июне 2022 г. судья Октябрьского района Самары Рамиль Гильманов приговорил Саурову и Кирилину к пяти годам колонии общего режима за посредничество во взяточничестве. Риелторы приговор обжаловали. Теперь в областном суде вынесли новое решение по этому делу.

"Приговор в отношении Кирилиной и Сауровой изменить. Указать, что размер взятки составляет 180 тыс. рублей. Назначить Сауровой и Кирилиной наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", — указала коллегия.