Риелторам, задержанным ФСБ за взятку в департамент градостроительства, вынесли приговор

Самарский областной суд вынес решение по апелляционной жалобе риэлторов из столицы 63 региона. Двух сотрудниц агентства Дарии Ивановой обвиняли в посредничестве во взяточничестве.
"Я являлся собственником объекта недвижимости и имел не реализованное постановление о переводе этого помещения из жилого в нежилое. Обратился в агентство недвижимости и заключил договор на оказание услуг по получению разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и его перевод из жилого в нежилое через юриста агентства Кирилину. Но получить соответствующий акт не получалось. По словам Кирилиной, администрация отказывала в его выдаче из-за недостаточности документов", — рассказал суду местный житель.
Мужчина был недоволен оказанием услуги в агентстве. Тогда, по его словам, он позвонил директору агентства Дарье Сауровой. Она в разговоре обещала решить вопрос.
"На следующий день в телефонном разговоре Саурова сообщила, что через кого-то из знакомых из департамента архитектуры Самары ей пояснили, что проблема в получении акта связана с тем, что некий сотрудник администрации хочет получить деньги — 200 тыс. рублей. Через некоторое время я перезвонил ей и сообщил о своем согласии, попросив время для сбора денег. В ответ Саурова сказала, что дальнейшее общение по этому вопросу нужно вести с юристом Кирилиной, которая осведомлена обо всем. В телефонном разговоре Кирилина сообщила, что нужно привезти деньги и заключить новый договор", — утверждает мужчина.
Клиент также рассказывает, что предлагал Кирилиной и Сауровой подать в суд на администрацию. Но те, мол, заявили ему, что это не даст стопроцентного результата и будет дорого стоить. Тогда клиент понял, что его вовлекают во что-то незаконное, приехал в офис и записал разговор на диктофон, убедившись, что деньги предназначались сотруднику администрации, который отказывался подписывать акт. После этого мужчина обратился в ФСБ и стал участвовать в оперативном эксперименте. Клиент передал деньги Кирилиной. Причем, 20 тысяч были настоящими, а остальные — муляжом.
"При подсчете денег Кирилина поняла, что они не настоящие, и вернула их, после чего ее задержали сотрудники УФСБ и ОМОНа в присутствии понятых", — рассказал мужчина.
Обвиняемые риелторы с такой версией не были согласны. В частности, Саурова утверждала, что клиент был недоволен работой агентства, поэтому, мол, она позвонила знакомой в департамент архитектуры за получением консультации.
"Через некоторое время знакомая прислала сообщение с изображением плана помещения с внесенными техническими изменениями и сообщила, что положительное решение возможно получить при внесении соответствующих изменений в техпаспорт помещения. Информации, в том числе, о необходимости передачи взятки кому-либо из должностных лиц, знакомая не сообщала. Изучив документы по объекту недвижимости, я пришла к выводу, что возможно для решения вопроса могут понадобиться дополнительные траты из-за расположения этого объекта в доме, отнесенном к объектам культурного наследия", — утверждала Саурова.
Женщина говорит, что считала — клиент сам готов решить этот вопрос за деньги. И придумала изобразить согласие на решение вопроса с помощью административного ресурса. Но, мол, на самом деле не собиралась давать взятку никому из чиновников. Деньги хотела оставить себе, а вопрос по объекту недвижимости решить законным путем. "Наличку" же должна была принять Кирилина. Последняя заявила суду, будто вообще не знала ни о какой схеме.
Интересно, что в суде допросили и сотрудницу департамента градостроительства. Та сообщила, что часто консультировала свою знакомую Саурову. И на этот раз выслушала жалобы Сауровой. После беседы позвонила начальнику отдела градостроительства.
"Он, изучив документы, пояснил, что причиной отказа является несоответствие проектной документации нормативным требованиям. Также он сообщил, что в случае внесения в проектную документацию изменений, поможет заявителю за вознаграждение в 200 тыс. руб. получить соответствующий акт приемочной комиссии. Позже я сообщила Сауровой о состоявшемся разговоре и о возможности решить проблему за 200 тыс. рублей. После чего, получив от начальника отдела градостроительства фотографию проекта помещения с корректировками, переслала ее Сауровой, и более с ней по данному вопросу не общалась", — рассказала свидетельница.
В июне 2022 г. судья Октябрьского района Самары Рамиль Гильманов приговорил Саурову и Кирилину к пяти годам колонии общего режима за посредничество во взяточничестве. Риелторы приговор обжаловали. Теперь в областном суде вынесли новое решение по этому делу.
"Приговор в отношении Кирилиной и Сауровой изменить. Указать, что размер взятки составляет 180 тыс. рублей. Назначить Сауровой и Кирилиной наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", — указала коллегия.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.