Открывается новый сезон лектория "Химия слова"

ПАО "ТОАЗ" (Тольяттиазот), один из ведущих производителей минеральных удобрений в России, открывает шестой сезон городского открытого лектория — интеллектуальный клуб "Химия слова".
Первая лекция состоится 30 сентября в 19:00 в ДК "Тольяттиазот" (ул. Коммунистическая, 12). Откроет сезон новый для интеллектуального клуба лектор — историк и искусствовед Алексей Пашков. Тема лекции — скрытый смысл обыденных предметов в шедеврах живописи. Лектор расскажет о том, какие уроки преподносят известные картины в деталях, а также как исследователи интерпретировали символы на картинах и какие их старания вызвали конфуз.
До конца года тольяттинцы смогут услышать и уже знакомых лекторов: филолога Елизавету Касилову, научных журналистов Алексея Водовозова, Алексея Паевского и Анну Хоружую.
Вход на лекции интеллектуального клуба "Химия слова" бесплатный, по предварительной регистрации на сайте dktoaz.ru.
"За пять лет интеллектуальный клуб "Химия слова" высоко зарекомендовал себя. Он оброс ценными знакомствами, многие лекторы бывают в Тольятти не раз и не два. Но и новые лица мы тоже с радостью привлекаем, чтобы программа лектория была шире и разнообразнее. И приятно видеть отклик горожан, как среди них востребован наш проект", — отметила заместитель генерального директора по связям с общественностью ПАО "ТОАЗ" Юлия Петренко.
Последние комментарии
Стоит пожелать быстрейшей реализации проекта. Самара волжская жемчужина!
Дополнительно, стоит отметить, что кол- во выходящих с мастерской - лукавство. И да, упавшее качество привело к тому, что человек потерял вообще все заказы. Кстати, на авито- куча классных мастеров, их надо только найти
Вставлю 5 копеек, за державу обидно. 1. В НХЛ - ну нет. К сожалению, работ Егора там - нет. 2. В КХЛ - ну нет, к сожалению, работ Егора - там нет 3. Для ЖХЛ - работу полностью была переделана, шлем смывали. И там - нет. В мастерской круто рисовали Арина и Маргарита, но - девочки работают в другом месте. Лично заказывал у Егора шлема, еа выходе- из 5 шлемов, нарисовал 2, три не нарисовал. Пытался обмануть, взять деньги, а шлема не сделанные отдать после. Что странно, отправлял их рисовать в другой город. На мои просьбы пояснить - отвечал, что не будет со мной обсуждать. К сожалению, за ним пришлось переделывать порядка 8 шлемов, или больше. Отлично работает в мастерской его супруга, руки - золотые. Но, не желание слушать заказчиков, угрозы, а также полнейшее принебрежение уважением к людям свели все процессы с Егором - к нулю. Было интересно работать, но - выводы каждый делает сам. PS Ну совсем ни чего личного, кстати.
Установка памятника Тамерлану, как победителю на Самарской земле противоречит историческому значению битвы и не патриотична. Войска Тохтамыша были собраны из представителей местного населения. И хоть конкретная битва была проиграна, она остановила проход захватчиков дальше на Русь. Кроме того пропаганда воинских успехов Узбекистана на российской земле неуместно.
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.