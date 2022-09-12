Открывается новый сезон лектория "Химия слова"

ПАО "ТОАЗ" (Тольяттиазот), один из ведущих производителей минеральных удобрений в России, открывает шестой сезон городского открытого лектория — интеллектуальный клуб "Химия слова".

Первая лекция состоится 30 сентября в 19:00 в ДК "Тольяттиазот" (ул. Коммунистическая, 12). Откроет сезон новый для интеллектуального клуба лектор — историк и искусствовед Алексей Пашков. Тема лекции — скрытый смысл обыденных предметов в шедеврах живописи. Лектор расскажет о том, какие уроки преподносят известные картины в деталях, а также как исследователи интерпретировали символы на картинах и какие их старания вызвали конфуз.

До конца года тольяттинцы смогут услышать и уже знакомых лекторов: филолога Елизавету Касилову, научных журналистов Алексея Водовозова, Алексея Паевского и Анну Хоружую.

Вход на лекции интеллектуального клуба "Химия слова" бесплатный, по предварительной регистрации на сайте dktoaz.ru.

"За пять лет интеллектуальный клуб "Химия слова" высоко зарекомендовал себя. Он оброс ценными знакомствами, многие лекторы бывают в Тольятти не раз и не два. Но и новые лица мы тоже с радостью привлекаем, чтобы программа лектория была шире и разнообразнее. И приятно видеть отклик горожан, как среди них востребован наш проект", — отметила заместитель генерального директора по связям с общественностью ПАО "ТОАЗ" Юлия Петренко.