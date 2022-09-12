В Тольятти строительство новой трассы и моста на маршруте Европа - Западный Китай идет по графику

В Самарской области с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита (ИБК) будут построены новая трасса и мост через Волгу, которые входят в международный транспортный маршрут Европа - Западный Китай. Объем заемного финансирования составляет более 9 млрд руб., которые планируется полностью освоить в сентябре текущего года.

"Возведение новой трассы и моста в Тольятти в составе транспортного коридора Европа - Западный Китай - это самый крупный проект в России, который реализуется на условиях государственно-частного партнерства. Он включен в Стратегию пространственного развития и Транспортную стратегию Российской Федерации", - сообщил первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Александр Ломакин.

Общая длина мостовой конструкции над рекой Волгой составит почти 4 км, а протяженность новой дороги - около 100 км. В настоящее время готовность объекта в целом составляет более 60%. Выполнение запланированного объема работ идет в соответствии с утвержденным графиком.

Задействовано почти 3 тыс. человек, порядка 600 единиц техники, более 70 плавучих сооружений.

Помимо основного мостового перехода через Волгу, проект предусматривает возведение 39 мостов и путепроводов трассы "Обход Тольятти", на 37 из которых сегодня уже ведутся работы.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил кабмину в 2023-2027 гг. обеспечить реализацию ряда проектов по строительству дорожной инфраструктуры в ряде областей с последующим выделением на это дополнительных средств из федерального бюджета.

Трасса "Обход Тольятти" - это самый крупный проект в России, реализуемый на принципах государственно-частного партнерства. Объект имеет особое значение для выстраивания новых логистических цепочек с Китаем, а также другими странами, повышает инвестиционный потенциал Самарской области, открывает новые возможности для создания в регионе производств и рабочих мест для жителей губернии.

"Эта дорога нужна стране, особенно в нынешних условиях, ведь она является частью магистрального транспортного пути в Китай. Регион взял на себя ответственность. И как верно мы поступили, что начали этот проект. На объекте используются уникальные методы производства работ и технологические подходы, которые еще нигде не реализовывались. Многое приходится делать впервые. Хочу отметить самоотверженность и профессионализм всех, кто работает на строительстве", - отмечал глава региона Дмитрий Азаров.

Отметим, что в августе благодаря прямой поддержке президента страны было принято постановление правительства РФ и Самарской области дополнительно выделили 19,5 млрд рублей. Это произошло после обращения Дмитрия Азарова к главе государства за помощью при дальнейшей реализации проекта. Средства обеспечат дальнейшее ритмичное строительство важнейшего объекта. Завершить строительство моста через Волгу и новой дороги планируется в 2024 году.