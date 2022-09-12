В Тольятти строительство новой трассы и моста на маршруте Европа - Западный Китай идет по графику

В Самарской области с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита (ИБК) будут построены новая трасса и мост через Волгу, которые входят в международный транспортный маршрут Европа - Западный Китай. Объем заемного финансирования составляет более 9 млрд руб., которые планируется полностью освоить в сентябре текущего года.
"Возведение новой трассы и моста в Тольятти в составе транспортного коридора Европа - Западный Китай - это самый крупный проект в России, который реализуется на условиях государственно-частного партнерства. Он включен в Стратегию пространственного развития и Транспортную стратегию Российской Федерации", - сообщил первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Александр Ломакин.
Общая длина мостовой конструкции над рекой Волгой составит почти 4 км, а протяженность новой дороги - около 100 км. В настоящее время готовность объекта в целом составляет более 60%. Выполнение запланированного объема работ идет в соответствии с утвержденным графиком.
Задействовано почти 3 тыс. человек, порядка 600 единиц техники, более 70 плавучих сооружений.
Помимо основного мостового перехода через Волгу, проект предусматривает возведение 39 мостов и путепроводов трассы "Обход Тольятти", на 37 из которых сегодня уже ведутся работы.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил кабмину в 2023-2027 гг. обеспечить реализацию ряда проектов по строительству дорожной инфраструктуры в ряде областей с последующим выделением на это дополнительных средств из федерального бюджета.
Трасса "Обход Тольятти" - это самый крупный проект в России, реализуемый на принципах государственно-частного партнерства. Объект имеет особое значение для выстраивания новых логистических цепочек с Китаем, а также другими странами, повышает инвестиционный потенциал Самарской области, открывает новые возможности для создания в регионе производств и рабочих мест для жителей губернии.
"Эта дорога нужна стране, особенно в нынешних условиях, ведь она является частью магистрального транспортного пути в Китай. Регион взял на себя ответственность. И как верно мы поступили, что начали этот проект. На объекте используются уникальные методы производства работ и технологические подходы, которые еще нигде не реализовывались. Многое приходится делать впервые. Хочу отметить самоотверженность и профессионализм всех, кто работает на строительстве", - отмечал глава региона Дмитрий Азаров.
Отметим, что в августе благодаря прямой поддержке президента страны было принято постановление правительства РФ и Самарской области дополнительно выделили 19,5 млрд рублей. Это произошло после обращения Дмитрия Азарова к главе государства за помощью при дальнейшей реализации проекта. Средства обеспечат дальнейшее ритмичное строительство важнейшего объекта. Завершить строительство моста через Волгу и новой дороги планируется в 2024 году.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?