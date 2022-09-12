В Самаре осудили мошенницу, обиравшую пенсионеров

В Самаре суд вынес приговор женщине, которую обвиняли в мошенничестве и кражах. Об этом сообщат региональная прокуратура.
С марта по май 2020 г. обвиняемая проникала в квартиры пожилых самарцев под видом работника администрации или с просьбами о помощи для ее несовершеннолетней дочери. Злоумышленница отвлекала хозяев и забирала деньги или ювелирные изделия. Кроме того, крала деньги под предлогом размена крупных купюр. Ущерб от действий женщины составил 79 тыс. рублей.
Суд назначил ей три года и семь месяцев лишения свободы в колонии общего режима.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.