В Самаре осудили мошенницу, обиравшую пенсионеров

В Самаре суд вынес приговор женщине, которую обвиняли в мошенничестве и кражах. Об этом сообщат региональная прокуратура.

С марта по май 2020 г. обвиняемая проникала в квартиры пожилых самарцев под видом работника администрации или с просьбами о помощи для ее несовершеннолетней дочери. Злоумышленница отвлекала хозяев и забирала деньги или ювелирные изделия. Кроме того, крала деньги под предлогом размена крупных купюр. Ущерб от действий женщины составил 79 тыс. рублей.

Суд назначил ей три года и семь месяцев лишения свободы в колонии общего режима.