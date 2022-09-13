До 20 сентября в Самаре на ул. Гастелло ограничено движение транспорта

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В Самаре с 13 сентября до 6 утра 20 сентября в связи с производством работ по техническому перевооружению теплотрассы, находящейся на ул. Гастелло, временно ограничено движение транспорта.

Фото: пресс-служба мэрии Самары