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Футбол Спорт

Гленн Бейл: Меня хотели бесплатно забрать из "Крыльев"

САМАРА. 13 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Голландский защитник "Крыльев Советов" Гленн Бейл рассказал, что в летнее трансферное окно отказался переходить в "Штутгарт".

"Летом у меня были предложения от европейских клубов. Но эти клубы хотели получить меня бесплатно, не заплатив "Крыльям". В том числе поэтому я отказался: если меня кто-то хочет видеть у себя в команде, вы должны заплатить. Безумно уважаю "Крылья Советов", и уходить вот так - не в моих правилах", приводит его слова "РБ Спорт".

По его словам, речь шла, в частности, о переходе в "Штутгарт" из Бундеслиги: "Повторюсь, они хотели получить меня бесплатно, чтобы я приостановил контракт. Но я так никогда не сделаю, потому что уважаю свой клуб. Хотите - платите деньги".

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УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

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